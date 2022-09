Pesquisa: preço médio da gasolina fica abaixo de R$ 5 pela primeira vez no ano em Americana

Pela primeira vez no ano, o preço médio da gasolina ficou abaixo de R$ 5, em Americana. De acordo com pesquisa realizada nesta quinta-feira pelo LIBERAL, o valor do combustível caiu em 54 dos 56 postos visitados em relação ao último levantamento, há 15 dias. A queda foi de 3,5% ou menos R$ 0,18.

E o preço deve cair ainda mais. Isso porque a Petrobras informou nesta quinta-feira que vai reduzir o valor da gasolina vendida às distribuidoras em 7,08%. A partir desta sexta-feira, o preço do litro passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25.

Nesta quinta-feira, o preço médio do litro da gasolina chegou a R$ 4,89, em Americana. Com esse valor, encher um tanque de 45 litros custa R$ 220,05. O preço mais alto encontrado foi R$ 5,29 em dois postos com bandeira Shell no Jardins Colina e Ipiranga. E o mais em conta, R$ 4,64, foi verificado em três estabelecimentos sem bandeira no Cordenonsi, Cidade Jardim e Nova Americana.

O litro do etanol caiu em todos os postos visitados pela reportagem. A redução foi de 8,6% ou menos R$ 0,31 em relação ao último levantamento feito pelo LIBERAL, no dia 18 de agosto.

O maior preço encontrado foi R$ 3,69 em um posto com bandeira Shell, no Jardim Colina. E o mais em conta, R$ 3,14, em três estabelecimentos sem bandeira no Cordenonsi, Cidade Jardim e Nova Americana. Com o valor médio – R$ 3,33 -, encher um tanque de 45 litros com etanol custa R$ 149,85.

SOBRE A PESQUISA

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

Esta é a 20ª pesquisa realizada e divulgada pelo LIBERAL. Veja os levantamentos anteriores abaixo.

