Oito em cada 10 postos têm etanol acima de R$ 5 em Americana; veja os preços

Pesquisa realizada pelo LIBERAL nesta quinta-feira (28) mostra que oito em cada dez postos vendiam o litro do etanol acima de R$ 5 em Americana. Desde o último levantamento feito pela reportagem, em 7 de abril, o preço subiu, em média, 10,3% ou R$ 0,49 em 48 dos 56 postos visitados.

Em 9 de dezembro do ano passado, quando o LIBERAL iniciou a pesquisa de preços dos combustíveis, apenas 19 estabelecimentos comercializavam o etanol acima de R$ 5. O número, hoje, é quase o triplo daquela época.

O litro do álcool mais caro foi encontrado por R$ 5,69 em um posto com bandeira Shell, no Jardim Ipiranga. E o mais em conta, R$ 4,98, em um estabelecimento sem bandeira, no Cordenonsi.

A pesquisa também apontou aumento de 1,8% ou R$ 0,12 no preço da gasolina em 42 dos 55 postos visitados pelo LIBERAL que ofereciam esse combustível. O valor mais alto encontrado foi R$ 7,19, em um posto com bandeira Shell, no Jardim Colina, e o mais barato, R$ 6,49, em um estabelecimento sem bandeira, no Nova Americana.

Prévia da inflação de abril, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgado na última quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), alcançou 1,73% no mês, 4,31% no acumulado de 2022 e 12,03% em 12 meses.

O resultado é quase o dobro de março (0,95%) e quase o triplo do registrado em abril do ano passado (0,60%). O principal impacto na inflação de abril, segundo o IBGE, foi a alta de 7,54% nos combustíveis.

Sobre a pesquisa

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

Esta é a 11ª pesquisa realizada e divulgada pelo LIBERAL. Veja as anteriores abaixo.

