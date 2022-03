Veja o preço da gasolina e do etanol em 57 postos de Americana

A variação de preços dos combustíveis nos postos de Americana demonstra estagnação depois do impacto imediato dos mega-aumentos praticados pela Petrobras no início deste mês – o preço da gasolina foi ampliado em 18,8% nas refinarias na ocasião.

É o que indica nova pesquisa realizada pelo LIBERAL em todos os estabelecimentos do ramo no município, na manhã desta quinta-feira.

A gasolina comum deixou de ser encontrada acima de R$ 7, indicador que havia chamado a atenção em levantamento feito no dia 11, um dia após o aumento da Petrobras.

Na comparação com a checagem feita há 13 dias, o preço da gasolina se manteve em 19 endereços, caiu em média 2% (R$ 0,14 por litro) em 17 locais e apresentou aumento médio de 2,6% (R$ 0,17) em outros 19 estabelecimentos.

O valor mais baixo encontrado na cidade, de R$ 6,39, está no Cordenonsi, enquanto o mais alto, de R$ 6,99, aparece no Colina, Jardim Ipiranga, Parque Novo Mundo, Santa Julia e Jardim América.

A variação do etanol apresentou ritmo semelhante em igual período. O combustível não foi reajustado no mesmo pacote pela estatal, mas teve a demanda ampliada.

O preço foi o mesmo de quase duas semanas atrás em 18 postos. Em 20 deles, houve queda média de 3% (R$ 0,13), e em outros 18, aumento dos mesmos 3%.

Enquanto o menor valor praticado em Americana é de R$ 4,29 por litro, no Centro, Cordenonsi e Jardim Miriam, o maior, de R$ 4,99, é observado em um posto do Jardim Ipiranga.

Entenda o levantamento

A apuração do LIBERAL considerou informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias. Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

