Etanol fica mais barato em Americana, mas gasolina ainda compensa; veja pesquisa

O preço do litro do etanol cai em ritmo e proporção mais acentuados do que a gasolina comum, mas ainda assim a gasolina, em média, compensa mais na hora de encher o tanque nos postos em Americana.

É o que mostra pesquisa realizada pelo LIBERAL em 56 postos do município nesta quinta-feira (17). Ambas as opções mais populares entre os combustíveis não apresentaram aumento nas últimas duas semanas.

Ao dividir o preço médio do etanol (R$ 4,46) pelo preço médio da gasolina (R$ 6,24) no município, o resultado é maior do que 0,7 (0,714), por isso a segunda opção é economicamente mais vantajosa.

A conta é validada por ferramentas como a calculadora da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Mas o desempenho individual de cada veículo pode variar conforme o avanço dos motores flex. O preço em cada posto pode ser consultada no quadro abaixo.

Veja a pesquisa #01, do dia 9 de dezembro de 2021

Veja a pesquisa #02, do dia 23 de dezembro de 2021

Veja a pesquisa #03, do dia 6 de janeiro de 2022

Veja a pesquisa #04, do dia 20 de janeiro de 2022

Veja a pesquisa #05, do dia 3 de fevereiro de 2022

Na nova pesquisa do LIBERAL, a sexta realizada, o etanol teve queda em 51 dos 56 estabelecimentos verificados. Na média, o recuo foi de R$ 0,25 (5%) em relação ao levantamento anterior, do dia 3 de fevereiro. Voltou a ser possível encontrá-lo a menos de R$ 4 – o litro está abaixo deste valor em três endereços.

A média ficou em R$ 4,46, com piso de R$ 3,97, em um posto localizado no São Vito, e teto de R$ 4,99, no Jardim Bela Vista. Em relação à primeira pesquisa do LIBERAL, feita em 1º de dezembro do ano passado, o recuo médio é de R$ 0,51.

Show more

Já a gasolina apresentou diminuição mais tímida de preço, em 19 de 54 postos, e com média de R$ 0,13 (2%). O preço médio do combustível está em R$ 6,24. O menor valor, R$ 5,89, foi encontrado no Cordenonsi e o maior, R$ 6,59, no Colina. A gasolina está R$ 0,41 mais barata, em média, na comparação com o primeiro levantamento.

Entenda

A apuração do LIBERAL considerou informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias. Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos e não são um anúncio publicitário.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira