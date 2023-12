Pesquisa: em um ano, etanol cai e gasolina fica mais cara em Americana

Levantamento do LIBERAL em 58 postos mostra que álcool se tornou mais vantajoso que gasolina na cidade; veja os preços por estabelecimento

Pesquisa verificou o preço em 58 postos da cidade - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil

Em um período de um ano, o preço dos combustíveis em Americana teve caminhos opostos. Enquanto o etanol comum teve uma queda de R$ 0,40 no preço médio cobrado na cidade, a gasolina subiu R$ 0,56.

Pesquisa do LIBERAL verificou o preço em 58 postos da cidade na tarde desta quarta-feira. O levantamento mostra que o preço médio do etanol em Americana é de R$ 3,19, variando entre R$ 2,79 e R$ 3,99. Já em relação à gasolina, a média cobrada é de R$ 5,28, com variação entre R$ 4,59 e R$ 5,89.

Na pesquisa feita pela reportagem em 22 de dezembro do ano passado, os valores eram diferentes. O etanol tinha preço médio de R$ 3,59, com o consumidor pagando de R$ 3,27 a R$ 4,09. No caso da gasolina, a média era de R$ 4,72, variando entre R$ 4,37 e R$ 5,19.

A inversão no comportamento dos preços cobrados por etanol e gasolina no último ano fez com que a vantagem de se utilizar um ou outro também mudasse.

Se em dezembro do ano passado a gasolina era mais vantajosa – ou seja, o veículo poderia render mais com o motorista gastando menos –, agora, o etanol é que vale mais a pena. Isso porque ele custa menos de 70% do valor da gasolina.

Em Americana, o combustível derivado da cana-de-açúcar é encontrado abaixo de R$ 3 em 22 postos. Destes, apenas quatro deles têm bandeira. A maioria (32), no entanto, cobra acima entre R$ 3 e R$ 3,49. Apenas um posto, de bandeira Shell, no Jardim Colina, tem etanol a R$ 3,99.

No caso da gasolina, dos 57 estabelecimentos em que o LIBERAL encontro o combustível na versão comum sendo vendida, em apenas 13 deles ela custava abaixo de R$ 5. Este patamar foi comum entre setembro do ano passado – período pré-eleições presidenciais – e fevereiro deste ano. Depois, o valor passou a subir, e se manteve acima dos R$ 5.

Sobre a pesquisa

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.