Pesquisa: gasolina passa de R$ 5 em 41 de 57 postos de Americana

O preço do litro da gasolina comum passou de R$ 5 em 41 dos 57 postos existentes em Americana, um reflexo do retorno dos impostos sobre o combustível. Pesquisa realizada pelo LIBERAL, nesta quinta-feira (2), mostra que o valor médio cobrado pela gasolina (R$ 5,21) é o maior desde o levantamento de 4 de agosto (R$ 5,35).

Na pesquisa realizada há 15 dias, em 16 de fevereiro, só cinco postos comercializavam a gasolina acima de R$ 5. O valor médio do combustível na data era de R$ 4,85.

Nesta quinta-feira, o preço mais alto encontrado pela reportagem foi de R$ 5,69 em um posto na Rua José Bonifácio, no Centro. E o mais em conta, R$ 4,79, em dois estabelecimentos nas ruas Gonçalves Dias e Fernando de Camargo, no Centro. A diferença entre os valores é de R$ 0,90.

O litro do etanol também subiu, em média, 4% ou R$ 0,14, em 43 postos. Nesta quinta-feira, o preço médio dos 55 postos visitados – ao todo são 57, mas dois não comercializavam o produto – era de R$ 3,65. Na pesquisa de 16 de fevereiro, o valor médio era R$ 3,61.

O preço do litro do etanol mais em conta foi encontrado a R$ 3,49 em três postos: na Avenida Carmine Feola, na Vila Rio Branco, na Rua Igaratá, no Jardim Ipiranga, e na Rua Gonçalves Dias, no Centro.

O valor mais caro – R$ 3,99 – foi verificado em um estabelecimento na Rua José Bonifácio, no Centro, e em outro na Rua José Volpato, no Jardim América.

Na última quarta-feira (1º), passou a valer a reoneração dos impostos (PIS/Cofins e Cide) sobre combustíveis. A cobrança sobre a gasolina é de R$ 0,47 por litro. Considerada a redução de R$ 0,13 anunciada pela Petrobras, o impacto é de R$ 0,34 por litro.

Para o etanol, o acréscimo é de R$ 0,02 por litro. Por uma questão ambiental, a gasolina, de origem fóssil, pagará mais impostos que o álcool.

Qual compensa mais

Para saber se é vantajoso trocar a gasolina pelo álcool, é necessário fazer um cálculo que leva em consideração o rendimento de cada combustível.

O consumidor deve dividir o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se der até R$ 0,70, o álcool compensa mais. Atualmente, levando em conta o preço médio de ambos os combustíveis, é mais vantajoso abastecer com gasolina.

Sobre a pesquisa

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle