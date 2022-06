Diesel mais caro causa reação em cadeia nos preços

O preço do diesel ultrapassou o valor da gasolina nas bombas e isso deve causar uma reação em cadeia nos preços, afirma o economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho.

Nos postos de Americana, o litro do diesel beirava os R$ 8, nesta quinta-feira. Levantamento feito pelo LIBERAL nos 57 estabelecimentos da cidade encontrou o combustível a R$ 7,99 em um posto com bandeira Shell, no Jardim Colina. O valor mais em conta, R$ 7,19, foi verificado em três estabelecimentos sem bandeira, sendo dois deles na Cidade Jardim e um no Jardim Helena.

Já o preço mais alto da gasolina foi encontrado também no posto do Jardim Colina, R$ 7,19, e o mais barato, R$ 6,59, em um estabelecimento sem bandeira, no Centro. Se comparado os valores médios do diesel e da gasolina, a diferença é de 8,2% ou R$ 0,66.

“O impacto no preço do combustível tem um efeito direto no custo do transporte, no frete. E considerando que a grande parte da nossa produção é distribuída pelo modal rodoviário, que na verdade está relacionada aos serviços dos caminhoneiros e, consequentemente, ao uso do óleo diesel, a alta do preço do frete deve impactar no aumento de toda cadeia de consumo da produção do país nas próximas duas semanas”, afirma o economista.

O levantamento feito pelo LIBERAL mostrou ainda que o preço médio da gasolina, em relação à última pesquisa, em 9 de junho, aumentou 1,5% ou R$ 0,10 em 42 postos. No mesmo período, o litro do etanol caiu, em média, 2,2% ou R$ 0,10, em 44 estabelecimentos.

O valor mais caro do álcool foi encontrado a R$ 4,79 em um posto de bandeira Shell, no Jardim Colina, e o mais em conta, 4,17, em três estabelecimentos sem bandeira no Jardim Bela Vista, Nova Americana e Cordenonsi.

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.