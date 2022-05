Etanol fica mais barato em Americana; veja a pesquisa de preços em 57 postos

O preço do litro do etanol caiu, em média, 4,8% ou R$ 0,25, e o da gasolina se manteve estável, desde o último levantamento realizado pelo LIBERAL, em 28 de abril.

Nesta quinta-feira, a reportagem pesquisou 57 postos de combustíveis. Em 53 deles, o valor do álcool diminuiu. O preço mais caro foi encontrado por R$ 5,39 em um posto com bandeira Shell, no Jardim Bela Vista. E o mais em conta, R$ 4,79, em um estabelecimento com bandeira Ipiranga, no São Domingos. O valor médio praticado no município, nesta quinta-feira, era R$ 4,99.

A pesquisa também apontou que a gasolina se manteve estável. Dos 55 postos que comercializavam o combustível, nesta quinta-feira, apenas três deles registraram alta, em média, de 0,6% ou R$ 0,04. Outros quatro tiveram queda de 1,2% ou R$ 0,09 e os demais não alteraram o valor desde o último dia 28 de abril.

O valor mais alto encontrado foi R$ 7,19, em um posto com bandeira Shell, no Jardim Colina, e o mais barato, R$ 6,55, em um estabelecimento sem bandeira, no Nova Americana. O preço médio era R$ 6,85.

No Brasil, o preço médio do etanol caiu 1,77% na semana em relação à anterior, de R$ 5,54 para R$ 5,44 o litro. O indicador nacional foi pressionado principalmente por São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O recuo se deve principalmente ao retorno da moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil e ao aumento na produção do biocombustível.

SOBRE A PESQUISA

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

Esta é a 12ª pesquisa realizada e divulgada pelo LIBERAL. Veja os levantamentos anteriores abaixo.

*Estagiária sob supervisão de João Colosalle e Diego Juliani