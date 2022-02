Etanol fica mais barato em 80% dos postos de Americana; veja a pesquisa de preços

O preço do etanol começa fevereiro em queda em 80% dos postos de combustíveis de Americana em relação a duas semanas atrás. A redução foi constatada pelo LIBERAL em 45 dos 56 estabelecimentos verificados nesta quinta-feira, entre 10h30 e 13h. A comparação é com a pesquisa anterior realizada pela reportagem, em 20 de janeiro. A gasolina demonstrou estabilidade e manteve o preço em 77% dos postos.

A diminuição observada no etanol representou um recuo médio de 3% ou R$ 0,12 por litro na bomba, e foi a principal novidade desta quinta edição do levantamento do LIBERAL.

No saldo dos 56 postos, o valor médio do etanol está em R$ 4,69. O local mais barato encontrado vendia o combustível ontem a R$ 4,39, no Centro, e os mais caros, a R$ 4,99, estavam no Bela Vista e no Cordenonsi.

Veja a pesquisa #01, do dia 9 de dezembro de 2021

Veja a pesquisa #02, do dia 23 de dezembro de 2021

Veja a pesquisa #03, do dia 6 de janeiro de 2022

Veja a pesquisa #04, do dia 20 de janeiro de 2022

A estabilidade no preço da gasolina foi quebrada somente por 12 postos, nos quais houve queda média de 2% ou R$ 0,15. A mesma variação é aplicada no caso de dois endereços nos quais existiu aumento. O piso do combustível na bomba no município é de R$ 5,98 em estabelecimento localizado no Nova Americana, enquanto o teto, de R$ 6,59, está no Jardim Ipiranga.

Balanço

Em relação à primeira pesquisa realizada pelo LIBERAL, em 9 de dezembro do ano passado, o preço do etanol está menor em todos os postos de Americana, com recuos que variam de 2% a 9%. Em três endereços, a queda

chega a R$ 0,50 por litro.

Show more

A gasolina não faz o mesmo movimento. Não existe diferença nos preços praticados nos últimos dois meses em 18 postos, por exemplo. Quando há, a mudança oscila na casa dos 2%, para mais ou para menos, com exceção de um estabelecimento cujo valor praticado aumentou 7% de lá para cá.

Entenda

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos em Americana que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias, in loco. A pesquisa feita nesta quinta-feira é a quinta realizada pela reportagem. As outras ocorreram nos dias 9 e 23 de dezembro e 6 e 20 de janeiro. Todas são sempre publicadas no dia seguinte da apuração.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira e João Colosalle