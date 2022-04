Veja a pesquisa: etanol fica mais caro em 8 a cada 10 postos em Americana

O preço do etanol em Americana subiu, em média, 4% ou R$ 0,18, desde a última pesquisa realizada pelo LIBERAL em 24 de março. Na tarde desta quinta-feira (7), dos 57 postos pesquisados pela reportagem, 46 tinham o valor reajustado (veja os preços abaixo).

O litro do álcool mais caro foi encontrado por R$ 5,09 em um posto com bandeira Shell, no Jardim Colina. E o mais em conta, R$ 4,49, em um estabelecimento sem bandeira, no Cordenonsi.

A pesquisa também apontou aumento de 1,4% ou R$ 0,09 no preço da gasolina em 17 dos 55 postos visitados pelo LIBERAL que ofereciam esse combustível. Só um estabelecimento registrou queda. O valor mais alto é R$ 7,09 e o mais barato, R$ 6,49. Ambos foram encontrados em postos no Jardim Colina e Cordenonsi, respectivamente.

Economista do Observatório da PUC-Campinas, Paulo Oliveira explica que o etanol tem um rendimento inferior ao da gasolina. De acordo com ele, com a tecnologia e os carros atuais, a diferença na eficiência chega a 30%.

“Se o etanol não estiver mais do que 30% mais barato que a gasolina, a troca do combustível não compensa justamente pelo fato de a gasolina ser mais eficiente no uso. Mas se a diferença for maior do que esse percentual, temos uma vantagem em optar pelo etanol”, afirma.

Porém, destaca o economista, faz tempo que o preço do álcool não fica abaixo dos 30%. E isso acontece, segundo ele, por conta da dinâmica do mercado.

“Se sobe o preço da gasolina, tem um deslocamento da demanda para o etanol. E essa pressão no mercado de etanol faz com que o preço suba”, explica.

Show more

Oliveira diz que existem dois cenários possíveis para o mercado de combustíveis. Uma desvalorização cambial pode segurar os preços no patamar atual e até reduzi-los. E o prolongamento da guerra na Ucrânia combinada com as sanções têm um potencial de aumentar o barril do petróleo e consequentemente refletir nas bombas.

Sobre a pesquisa

A apuração do LIBERAL considerou informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

Esta é a décima pesquisa realizada e divulgada pelo LIBERAL. Veja as anteriores abaixo.

Veja a pesquisa #01, do dia 9 de dezembro de 2021

Veja a pesquisa #02, do dia 23 de dezembro de 2021

Veja a pesquisa #03, do dia 6 de janeiro de 2022

Veja a pesquisa #04, do dia 20 de janeiro de 2022

Veja a pesquisa #05, do dia 3 de fevereiro de 2022

Veja a pesquisa #06, do dia 17 de fevereiro de 2022

Veja a pesquisa #07, do dia 3 de março de 2022

Veja a pesquisa #08, do dia 11 de março de 2022

Veja a pesquisa #09, do dia 24 de março de 2022

*Estagiária sob supervisão de João Colosalle