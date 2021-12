Veja o preço do combustível em 53 postos de Americana

Levantamento do LIBERAL apurou valor da gasolina comum e do etanol em postos de combustível na tarde desta quinta

O LIBERAL publica nesta sexta-feira (10) um levantamento de preços da gasolina comum e do etanol em 53 postos de combustível de Americana (veja abaixo).

Na apuração, realizada na tarde desta quinta-feira (9), foram encontradas diferenças de até R$ 0,70 tanto nos valores cobrados pela gasolina quanto nos valores cobrados pelo etanol.

Em Americana, os preços mais altos da gasolina e do etanol eram, respectivamente, R$ 6,59 e R$ 5,39, cobrados em postos com bandeira. Por outro lado, era possível achar os combustíveis por R$ 5,89 e R$ 4,69, respectivamente, em estabelecimentos sem bandeira.

Na cidade, o preço médio cobrado pela gasolina comum era de R$ 6,30 nesta quinta. Já o etanol, chegava a R$ 4,98.

A apuração do LIBERAL considerou informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional de Petróleo), além de checagens próprias. Para aferir os preços, a reportagem passou, na tarde desta quinta-feira, entre 13h30 e 16h, pelos 53 postos.

Os valores publicados nesta sexta-feira, no entanto, podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

Composição

O presidente do Recap (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas), Flávio Campos, explica que a formação do preço do combustível, como a gasolina, passa por diversas etapas.

A gasolina vendida pela refinaria sofre uma adição de 27% de etanol quando chega às distribuidoras. É nessa fase que também acontece a retenção de impostos. São recolhidos sob o combustível os impostos federais Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), PIS (Programas de Integração Social), Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), por parte do estado.

Nos postos, é repassado também o valor do transporte do combustível e adicionado a margem de lucro, assim formando o preço final que chega aos consumidores.

Segundo ele, o que está fazendo o combustível subir hoje no Brasil é a desvalorização do real, já que a Petrobras importa e exporta combustíveis. “Eu diria que a variação cambial está pesando mais que o mercado externo. O dólar está R$ 5,60, se estivesse R$ 3,50 estaria quase a metade do preço a gasolina”, explica Flávio.

O presidente do Recap ainda destaca que a petrolífera não acompanhou todo o aumento e tentou segurar os preços, pois não está importando combustíveis, está apenas vendendo a produção dela.

Veja os destaques dos preços e a lista completa abaixo

R$ 0,70

Diferença entre o menor preço e o maior preço da gasolina comum

R$ 5,89

Valor mais baixo de venda da gasolina comum encontrado pelo levantamento

R$ 0,70

Diferença entre o menor preço e o maior preço do etanol

R$ 4,69

Valor mais baixo de venda do etanol encontrado pelo levantamento

*Estagiária sob supervisão de João Colosalle. Colaborou Marcelo Rocha