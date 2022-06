Etanol recua R$ 0,30 nas bombas em Americana; veja o preço nos postos

O valor pago pelo etanol voltou a compensar em relação à gasolina nos postos de Americana. Mesmo com preços mais elevados em comparação com os de 2021, o derivado da cana-de-açúcar teve redução em relação à última pesquisa realizada pelo LIBERAL, em 26 de maio, e já representa menos de 70% do que se paga pelo litro da gasolina na cidade.

Levantamento realizado nesta quinta-feira (9) pela reportagem mostra que o preço do álcool caiu em 54 dos 57 postos de combustíveis de Americana. O valor diminuiu 6,2%, em média, ou R$ 0,30. Apenas um dos estabelecimentos manteve o preço praticado há 15 dias e dois reajustaram 2,1% ou R$ 0,10.

O valor mais em conta, R$ 4,19, foi encontrado em um estabelecimento sem bandeira, no Cordenonsi, e em outro com bandeira Ipiranga, na Catharina Zanaga. O mais caro, R$ 4,89, era comercializado, nesta quinta-feira, na Avenida Brasil, no Frezzarin.

A pesquisa também apontou que o preço da gasolina reduziu 1,6% ou R$ 0,11 em menos da metade dos postos. Dos 56 estabelecimentos, 28 mantiveram o valor e três aumentaram 0,6%, em média, ou R$ 0,05.

O preço mais caro, R$ 7,09, estava sendo comercializado em um estabelecimento com bandeira BR, no Parque Novo Mundo. E o mais barato, R$ 6,55, em um posto sem bandeira, no Nova Americana.

Economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho diz que para saber se compensa mais abastecer com etanol do que com gasolina, o consumidor deve dividir o valor do primeiro pelo segundo.

“Sempre que dá abaixo de R$ 0,70, o abastecimento com etanol é mais vantajoso economicamente”, explica, acrescentando, porém, que deve ser levado em consideração a eficiência dos motores.

“Estamos falando de carros flex. Alguns conseguem andar com uma quantidade de etanol muito maior do que com gasolina e outros nem tantos. A maioria deles, no entanto, quando coloca um litro de etanol e um litro de gasolina, anda no máximo, 70% da gasolina”.

SOBRE A PESQUISA

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

*Estagiária sob supervisão de João Colosalle