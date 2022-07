Após 7 meses, valor médio do etanol fica abaixo de R$ 4 e o da gasolina, de R$ 6, em Americana; veja pesquisa

Valores ainda não haviam ficado abaixo desses patamares nas pesquisas do LIBERAL, iniciadas em dezembro do ano passado

Os preços médios do litro do etanol e da gasolina estão abaixo de R$ 4 e de R$ 6, respectivamente, pela primeira vez em pelo menos sete meses em Americana. É o que revela nova pesquisa realizada pelo LIBERAL nos postos de combustíveis do município.

O encolhimento nos valores praticados ocorre após reduções no teto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) – em ambos os casos – além da redução de R$ 0,20 para a gasolina nas refinarias, anunciada pela Petrobras nesta semana.

Nova pesquisa encontrou os menores preços médios em pelo menos sete meses em Americana – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A média do etanol ficou em R$ 3,95 no levantamento feito nesta quinta-feira em 56 estabelecimentos. Na comparação com duas semanas atrás, houve redução em 48 deles – em média, 4,4% ou R$ 0,19.

Trata-se da sexta redução consecutiva do combustível apurada pelo LIBERAL. Encher um tanque de 45 litros com o etanol sai em média R$ 177,75. O resultado médio abaixo de R$ 4 não havia sido registrado em nenhuma checagem bissemanal do jornal, iniciada em 1º de dezembro de 2021.

Show more

A variação entre os preços mais barato e mais caro do etanol na cidade chega a R$ 0,74 – entre R$ 3,75, em estabelecimentos localizados na Avenida da Saudade (Cordenonsi), Rua Anhanguera (Nova Americana) e Avenida São Jerônimo (Bela Vista), e R$ 4,49, na Avenida Armando Sales de Oliveira (Jardim Ipiranga).

Já a gasolina, que na pesquisa do dia 7 de julho tinha apresentado queda de 12,8% ou R$ 0,88 no preço médio do litro, trouxe novo alívio, agora na ordem de 4,4% ou R$ 0,26 neste intervalo. O recuo foi notado em 52 de 55 postos. A média do combustível aparece em R$ 5,73, o que significa R$ 257,85 para abastecer 45 litros.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dessa forma, a redução chega a R$ 1,14 em um mês. O indicador também não havia ficado abaixo de R$ 6 desde quando o LIBERAL começou a fazer o levantamento. Nesta quinta, o motorista encontrava uma variação de R$ 0,44 – entre R$ 5,55 e R$ 5,99.

SOBRE A PESQUISA

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

Esta é a 16ª pesquisa realizada e divulgada pelo LIBERAL. Veja os levantamentos anteriores abaixo.

Veja a pesquisa #01, do dia 9 de dezembro de 2021

Veja a pesquisa #02, do dia 23 de dezembro de 2021

Veja a pesquisa #03, do dia 6 de janeiro de 2022

Veja a pesquisa #04, do dia 20 de janeiro de 2022

Veja a pesquisa #05, do dia 3 de fevereiro de 2022

Veja a pesquisa #06, do dia 17 de fevereiro de 2022

Veja a pesquisa #07, do dia 3 de março de 2022

Veja a pesquisa #08, do dia 11 de março de 2022

Veja a pesquisa #09, do dia 24 de março de 2022

Veja a pesquisa #10, do dia 7 de abril de 2022

Veja a pesquisa #11, do dia 28 de abril de 2022

Veja a pesquisa #12, do dia 12 de maio de 2022

Veja a pesquisa #13, do dia 26 de maio de 2022

Veja a pesquisa #14, do dia 10 de junho de 2022

Veja a pesquisa #15, do dia 24 de junho de 2022

Veja a pesquisa #16, do dia 8 de julho de 2022

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.