Preço médio da gasolina cai R$ 0,88 em 15 dias nos postos de Americana

O recuo de preço da gasolina chega a 12,8% no município, após a redução do ICMS no Estado

O preço médio da gasolina comum em Americana caiu R$ 0,88 nas duas últimas semanas. O LIBERAL consultou os preços praticados por 57 estabelecimentos do município, nesta quinta-feira, e encontrou uma média de R$ 5,99 por litro.

No levantamento anterior, em 23 de junho, a média era de R$ 6,87. A variação ocorre após a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) praticado sobre o combustível de 25% para 18% no Estado de São Paulo, conforme anunciado no último dia 27.

O recuo de preço da gasolina chega a 12,8% no município diante dessa atualização. No dia 23 de junho, o menor valor encontrado na cidade era de R$ 6,59. Agora, em três endereços é possível localizar à venda por R$ 5,85 – no Centro, Cordenonsi e Nova Americana, e R$ 5,79, no Centro.

A queda é acompanhada, em menor escala (5,95%), pelo etanol, cuja média saiu de R$ 4,37 para R$ 4,11 no intervalo das mesmas duas semanas. A principal alternativa à gasolina, inclusive, já chega a ser vendida abaixo da barreira dos R$ 4 na cidade. Já o diesel-S10 permanece estagnado e distante dos combustíveis mais populares, com uma média de preço de R$ 7,55 – há duas semanas estava em R$ 7,57.

DECRETO. Os R$ 0,88 de diferença em duas semanas no caso da gasolina representam uma queda maior do que a projetada quando a redução do ICMS foi anunciada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB). Na oportunidade, a estimativa era de R$ 0,50 a menos, em média, nas bombas dos postos.

O movimento do governo paulista foi feito diante da lei, proposta e aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que não permite às unidades federativas cobrar o ICMS com percentual acima da alíquota de 17% ou 18%, dependendo da localidade.

Trabalho. A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.