Etanol em queda: veja o preço do combustível em 57 postos de Americana

Valor mais caro, R$ 5,39, foi encontrado, nesta quinta-feira, em um posto no Jardim Bela Vista; o mais em conta, R$ 4,39, era comercializado em seis estabelecimentos

O preço do litro do etanol caiu em praticamente todos os postos de combustíveis de Americana. Desde o último levantamento realizado pelo LIBERAL, em 12 de maio, o valor caiu, em média, 4,7% ou R$ 0,23. Apenas um estabelecimento manteve o mesmo preço.

O valor mais caro, nesta quinta-feira, foi encontrado por R$ 5,39 em um posto com bandeira Shell, no Jardim Bela Vista. E o mais em conta, R$ 4,39, em seis estabelecimentos sem bandeira nos bairros Residencial Nardini, Vila Medon, Cordenonsi, Parque Gramado, Nova Americana e Bela Vista. Uma diferença de R$ 1 comparado com o preço mais alto.

De acordo com o economista Roberto Brito de Carvalho, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, essa queda no valor do litro do etanol é reflexo de um ajuste de preços em relação à gasolina.

“A gente está entrando em um período de frio e há uma tendência de o consumidor declinar do etanol e optar por gasolina porque na década de 80, a tecnologia utilizada nos carros à álcool, levava mais tempo para os veículos esquentarem, o que gerava um certo incômodo. Então, essa troca, de uma certa forma, acaba promovendo uma redução de preço temporário, mas a expectativa, infelizmente, é que haja uma pressão para um aumento de valores da gasolina nas próximas semanas”, afirmou.

Segundo o especialista, já existe uma defasagem no preço do combustível comparado ao cenário internacional, que pode refletir num aumento de valores daqui uma ou duas semanas, embora, afirma, haja um esforço do governo na tentativa de evitar que isso aconteça mudando a administração da Petrobras.

A pesquisa também apontou que o preço da gasolina se manteve em 39 dos 56 postos pesquisados. O valor mais caro, R$ 7,19, estava sendo comercializado em um estabelecimento com bandeira Shell, no Jardim Colina. E o mais barato, R$ 6,55, em um posto sem bandeira, no Nova Americana.

SOBRE A PESQUISA

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados nesta sexta-feira podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

*Estagiária sob supervisão de João Colosalle e Guilherme Magnin