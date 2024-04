Janela chega ao fim com partidos da base de Chico mais fortes na Câmara de Americana

Terminou nesta sexta-feira (5) a janela partidária para as eleições municipais deste ano e a Câmara de Americana passou a ser dominada pelos partidos da base do prefeito Chico Sardelli (PL).

PL, do prefeito Chico Sardelli, se tornou a sigla com maior representação na Câmara de Americana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Ao todo, 13 dos 19 vereadores estão em legendas que já expressaram apoio ao governo e sete deles são do mesmo partido do atual chefe do Executivo americanense, o PL.

O PL, aliás, se tornou a sigla de maior representação, seguido pelo PSD de Juninho Dias, vereador mais votado em 2020 com 3.998 votos, de Lucas Leoncine, líder do governo Chico no Legislativo, e de Fernando da Farmácia – eles migraram para o mesmo partido do vice-prefeito Odir Demarchi.

Pastor Miguel Pires e Luiz da Rodaben, ambos no PRD, também foram para a base. Leco Soares, que permaneceu no Podemos, é outro que está no grupo. Miguel e Gualter Amado deixaram o Republicanos, do pré-candidato a prefeito Ricardo Molina.

Ao se filiar ao PDT, Gualter seguiu para o lado da pré-candidata ao Executivo Maria Giovana Fortunato. Ele fará parte de uma oposição bastante reduzida junto à Professora Juliana, do PT, e a Dr. Daniel, que migrou do PDT ao Solidariedade.

Neutros

Ainda na composição da câmara, aparecem como neutros a Chico os parlamentares Nathália Camargo, do PP, Vagner Malheiros, do Novo – que poderá ser adversário nas eleições -, e Marschelo Meche, do DC – embora a legenda tenha ideologia semelhante ao PL, alinhada à direita.

As mudanças fizeram com que dois históricos partidos da política americanense ficassem sem representantes na câmara: o PV e o PSDB.

O primeiro perdeu Wagner Rovina e Thiago Martins, que seguiram os passos de Chico e foram para o PL. Já o segundo, em crise no cenário estadual e sem a mesma influência do ex-deputado federal Vanderlei Macris, perdeu Leoncine e Malheiros.

A janela partidária é o único período no qual políticos eleitos em 2020 podem mudar de legenda sem perder o mandato.

Fora dela, só são aceitas situações de desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal. As eleições deste ano acontecerão em 6 de outubro.

Confira como ficou a composição da Câmara de Americana