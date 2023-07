Convidado por Kassab, Odir deixa o PL e se filia ao PSD

Vice-prefeito saiu da legenda que defendeu por oito anos; decisão contou com apoio do prefeito Chico Sardelli

O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, confirmou nesta terça que deixou o PL, legenda que defendeu por oito anos, e se filiou ao PSD, a convite do amigo e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A decisão contou com apoio do prefeito Chico Sardelli (PV) e foi motivada pelo posicionamento político mais “centrista” do partido.

Vice-prefeito disse que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

“Não pensei duas vezes. É um partido mais de centro, está mais de acordo com aquilo que eu penso. Na minha vida política, eu nunca fui extrema direita ou esquerda, sempre fui centro, consigo conversar com todos”, disse o vice-prefeito ao LIBERAL.

Além de contar com o convite de Gilberto Kassab, Odir chegará ao PSD já com a incumbência de assumir a presidência da legenda em Americana.

“O que eu fechei com o Kassab foi montar um grupo aqui em Americana. Ele me deu toda a liberdade para poder trabalhar nesta nominata e buscar pessoas para se filiarem ao PSD. Como o partido já é muito forte na região, a nossa ideia é fortalecer aqui também e contar com a disposição do Kassab em ajudar a cidade”, apontou Odir.