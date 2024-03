Vereador Gualter Amado, de Americana, sai do Republicanos e anuncia filiação ao PDT

O vereador Gualter Amado, da Câmara de Americana, anunciou nesta quinta-feira (28) a sua filiação ao PDT, após ter confirmado ao LIBERAL no início deste mês que sairia do Republicanos.

O vereador Gualter Amado, durante sessão da câmara – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

O parlamentar recebeu o apoio de Maria Giovana Fortunato, pré-candidata à prefeitura nas eleições municipais deste ano, e destacou o legado de Waldemar Tebaldi, eleito quatro vezes como chefe do Executivo do município.

“No PDT terei a liberdade de continuar o meu trabalho de fiscalização, além do partido fazer parte da história de Americana com excelência na administração Waldemar Tebaldi”, afirmou.

No início do mês Gualter disse que já não tinha mais diálogo com o atual presidente do Republicanos na cidade e isso motivou a decisão de sair do partido pelo qual foi eleito vereador em 2020, com 1.284 votos.

Já os partidos da base do prefeito Chico Sardelli (PL) não eram uma hipótese, já que ele não gostaria de apoiar o atual governo, segundo apurou o LIBERAL, e também enfrentaria resistência das legendas por ser a principal figura da oposição na atual legislatura.

A expectativa é de que mais cinco vereadores anunciem que vão mudar de partido até o fim da janela partidária, em 5 de abril: Thiago Martins (do PV ao PL), Vagner Malheiros (do PSDB ao Novo), Fernando da Farmácia (do PTB ao PSD), Lucas Leoncine (do PSDB para o PSD) e Marschelo Meche (vai sair do PL).

Também há possibilidade de que Dr. Otto Kinsui e Luiz da Rodaben, ambos do Cidadania, mudem de legenda. Rodaben retorna à câmara até o dia 4 de abril, depois de três anos como secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e ocupará a cadeira de Otto.

