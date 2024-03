Dr. Daniel deixa o PDT, segue caminho da esposa e se filia ao Solidariedade

“É com muito orgulho que eu faço parte do Solidariedade”, afirmou o vereador - Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Eleito vereador de Americana pelo PDT em 2020, Dr. Daniel anunciou a sua filiação ao Solidariedade visando o pleito municipal deste ano. O parlamentar comentou a mudança de partido durante o pinga-fogo da sessão da câmara desta terça-feira (19) e ressaltou a importância de sua esposa, Adriana Cardoso, líder da legenda no município.

“É com muito orgulho que eu faço parte do Solidariedade. Em nome da nossa presidente Dra. Adriana, quero agradecer ao deputado Paulinho da Força pela oportunidade e dizer que estou muito contente de fazer parte de uma família que luta pela nossa nação, que protege os nossos semelhantes”, disse Dr. Daniel.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o vereador aparece ao lado de Adriana e do deputado federal Paulinho da Força [Solidariedade] assinando o documento de filiação.

“Quero dizer a vocês dois [Dr. Daniel e Adriana] que vocês contam com todo o apoio do Solidariedade para que um de vocês dois seja candidato a prefeito. Eu prefiro a Adriana porque nós temos de investir para colocar as mulheres na política, mas se for você, Daniel, vai ter todo o apoio do nosso partido”, afirmou Paulinho.

Conforme o LIBERAL noticiou em janeiro de 2024, Adriana se colocou como pré-candidata à Prefeitura de Americana. Para tentar vencer a corrida pela chefia do Executivo, ela conta com o apoio de Dr. Daniel, que teve 1.606 votos em 2020 e 4.765 votos em 2018, quando se candidatou a deputado federal pelo Patriota.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A janela partidária segue até 5 de abril. A expectativa é de que outros vereadores do município mudem de legenda, sendo que vários deles deverão ir para o PL, do prefeito Chico Sardelli e do ex-presidente Jair Bolsonaro.