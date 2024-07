Policias civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana apreenderam 800 pedras de crack, 608 pinos com cocaína, 18 porções de maconha, um papelote também com cocaína e dois pés de maconha, que estavam em uma “casa bomba”, na Vila Dainese, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira (26).

Porções de drogas e anotações do tráfico foram apreendidas – Foto: Dise de Americana / Divulgação

O suspeito, um compositor de 26 anos, que reside no local, não foi encontrado. No espaço, os agentes também encontraram 156 embalagens vazias, duas balanças de precisão, celular; 17 munições intactas de calibre 38 e quatro folhas manuscritas com contabilidade do tráfico de drogas

Os investigadores apuravam uma denúncia que apontava que uma casa alugada era usada para depósito de entorpecentes. Os policiais estiveram na residência do suspeito, acompanhados da proprietária do imóvel, mas o local estava vazio.

Os entorpecentes e objetos que estavam no imóvel foram apreendidos e apresentados na sede da delegacia especializada. O delegado Fernando Fincatti Periolo vai instaurar o inquérito policial para tentar chegar ao responsável pelas drogas. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.