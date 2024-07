Letreiro no Calçadão de Americana é pichado; Gama procura vândalos

Letreiro no Centro de Americana foi pichado - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O letreiro turístico instalado no Calçadão da Praça Basílio Rangel, no Centro de Americana, em agosto do ano passado, foi pichado. O vandalismo foi constatado nesta quinta-feira (26).

Segundo informações da Prefeitura de Americana, por meio da assessoria de imprensa, a Gama (Guarda Municipal de Americana) já está realizando o levantamento das imagens para tentar identificar os possíveis autores.

Se identificado, a intenção é encaminhar as imagens à Polícia Civil para que as medidas cabíveis sejam tomadas. O órgão informou também que o letreiro será pintado o quanto antes. Será necessária uma pintura automotiva.

“A Prefeitura de Americana lamenta pelo vandalismo ocorrido em um letreiro que foi instalado justamente com o objetivo de valorizar e fomentar o comércio da região central”, traz trecho da nota da prefeitura.

Letreiro no Centro de Americana foi pichado – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O letreiro no Centro, além de buscar estimular o comércio na região central, tinha como intuito criar uma identidade visual, com as cores do município, e também torná-lo um marco para incentivar o turismo na cidade. Outro deste foi instalado no portal da entrada de Americana, pelo acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330) para a Avenida Antônio Pinto Duarte.