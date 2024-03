Ao menos oito vereadores de Americana vão trocar de partido para as eleições municipais de 2024. O LIBERAL conversou, nesta segunda-feira (14), com os 19 parlamentares da cidade que projetaram ou confirmaram as suas movimentações na janela partidária, que começa em 7 de março e vai até 5 de abril.

Dos oito vereadores que asseguraram mudar de partido, três já disseram para onde vão – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Esse é o único período no qual políticos eleitos em 2020 podem mudar de legenda sem perder o mandato. Fora dele, só são aceitas situações de desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal.

Dos oito vereadores que asseguraram que sairão de seus partidos, três já disseram para onde vão: Léo da Padaria e Thiago Martins, ambos do PV, vão para o PL. De acordo com Léo, a transição se dará após conversas com os deputados federal Marcio Alvino (PL) e estadual Marcos Damasio (PL).

Já Martins justificou que seguirá o caminho do prefeito Chico Sardelli, que assinou a sua filiação ao PL na última sexta em evento que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na mesma cerimônia, o presidente da câmara, Thiago Brochi, antes sem partido, também se filiou ao PL.

Outro que confirmou a sua futura casa foi Vagner Malheiros, que deixará o PSDB para ir ao Novo. Ele tentará concorrer a prefeito pela nova legenda, conforme noticiou o LIBERAL em 28 de janeiro deste ano.

Por sua vez, cinco legisladores ratificaram que irão mudar de partido, mas ainda não definiram. Por “autonomia e estratégia”, Marschelo Meche deixará o PL e estuda ir para o DC ou para o PRTB. Gualter Amado sairá do Republicanos e conversa com três legendas.

Fernando da Farmácia e Lucas Leoncine estão muito próximos de serem companheiros no PSD. O primeiro atualmente está no PTB, enquanto o segundo no PSDB.

Por fim, Nathália Camargo anunciou a sua saída do Avante e tem considerado se filiar ao PP, no qual o seu pai, José Odécio de Camargo Júnior, se tornou líder da legenda em Americana.

Futuro

Os vereadores Wagner Rovina (PV) e Leonora Périco (PDT) receberam convites do PL e devem definir os seus futuros nos próximos dias.

Já Juninho Dias, em conversa com a reportagem, se disse grato ao MDB e ao ex-prefeito Omar Najar (MDB), mas confirmou que há possibilidade de ir ao PSD, informação que vai ao encontro do que o LIBERAL noticiou em 3 de fevereiro.

Dr. Daniel está avaliando uma mudança do PDT para o SD, partido da esposa e pré-candidata à prefeitura Adriana Cardoso.

Silvio Dourado (PL) e Dr. Otto Kinsui (Cidadania) não confirmaram se ficarão em suas legendas e se disseram abertos a propostas. Marcos Caetano afirmou que há “90% de chances de continuar no PL.”

Dos 19 vereadores, apenas três sustentaram que continuarão em seus partidos: Pastor Miguel Pires (Republicanos), que disse que recusou um convite do PL; Leco Soares (Podemos); e Professora Juliana (PT).