Chico se coloca como pré-candidato e recebe apoio de Kassab em evento do PSD em Sumaré

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), se colocou como pré-candidato à reeleição na noite desta sexta-feira (2), em evento do PSD realizado na cidade de Sumaré.

A solenidade, que marcou a filiação do chefe do Executivo sumareense, Luiz Dalben, à sigla, contou com a presença do presidente do partido e secretário de Relações Institucionais do Governo de de São Paulo, Gilberto Kassab, de quem Chico deverá receber apoio no pleito deste ano.

Chico fala com Luiz Dalben, GIlberto Kassab, Vanderlei Macris e Juninho Dias ao fundo – Foto: Divulgação

Após ser questionado pelo LIBERAL, o chefe do Executivo americanense confirmou que deve disputar a eleição, mas destacou que só dará mais detalhes após o Carnaval. “Se eu sou pré-candidato? Pré-candidato”, afirmou. Na sequência, ele completou que esse “é o caminho [da candidatura]”.

Porém, Chico não contou por qual partido irá se candidatar, definição esta que deverá ocorrer nas próximas semanas e ser divulgada apenas entre março e abril. Conforme o LIBERAL noticiou em outubro de 2023, o prefeito irá deixar o PV e a tendência é que se filie ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Franco Ravera Sardelli, filho do prefeito e chefe de Gabinete.

Entretanto, a reportagem apurou que essa decisão, que estava bem encaminhada, atualmente aguarda os próximos passos de Bolsonaro, que ameaçou sair do PL.

De qualquer forma, Chico deverá contar com o apoio de Kassab, já que o vice-prefeito, Odir Demarchi, anunciou em julho do ano passado a sua filiação ao PSD. No evento desta sexta, o secretário do governo do Estado confirmou que apoiará a reeleição do atual prefeito de Americana.

“Em Americana, nós vamos apoiar o Chico Sardelli e vamos ficar com o vice [Odir]. Não há uma conversa do Chico com o PSD, ele está sendo encaminhado ao PL e nós vamos apoiá-lo”, disse Kassab.

Dalben

O evento desta sexta oficializou a mudança de partido do prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, que deixou o Cidadania e foi para o PSD. Ele não confirmou qual candidato irá apoiar na eleição municipal deste ano, afirmando que isso será resolvido nas próximas semanas.

“O importante é manter o grupo unido e o PSD terá essa função agregadora, assim como o Kassab faz. A gente precisa unir as forças políticas para termos um só candidato do governo”, ponderou Dalben.

Outro que pode deixar o seu partido e ir para o PSD é o vereador Juninho Dias (MDB), mais votado de Americana nas eleições de 2020 e que também esteve na solenidade ontem.