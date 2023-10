Chico discursou em evento do PL ao lado de André do Prado e Bill - Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), está próximo de uma filiação ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nesta quinta-feira, ele participou de um evento da legenda em Nova Odessa.

A cerimônia em questão marcou a posse de Benjamim Bill Vieira de Souza, ex-prefeito de Nova Odessa, como presidente municipal do PL – Bill se filiou ao partido neste ano, após passagem pelo PSDB.

Chico discursou durante a solenidade, que ainda contou com a presença do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado André do Prado.

O prefeito americanense já confirmou publicamente que não fará mais parte do PV. Ele rompeu com o partido devido à campanha que fez para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e para Bolsonaro nas eleições do ano passado.

Os dois eram adversários dos petistas Fernando Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva, respetivamente, que tinham o apoio do PV.

Chico já falou sobre uma possível ida para o PL em agosto, conforme o LIBERAL noticiou, e tem se aproximado do partido desde então. Um de seus contatos dentro da sigla é André do Prado, com o qual tem se reunido frequentemente em São Paulo.