Região segue com vacinação contra gripe mesmo com o fim da campanha

Mesmo com o fim da campanha de vacinação contra a gripe no Estado, a imunização continua em Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, que ainda possuem doses disponíveis.

As respectivas prefeituras informaram que vão seguir com a vacinação por tempo indeterminado, enquanto durar o estoque de doses. Em Sumaré, por outro lado, os imunizantes já acabaram, de acordo com a administração municipal. No Estado de São Paulo, a campanha acabou no último dia 14.

Em Americana, conforme a prefeitura divulgou nesta sexta-feira, ainda há 41,3 mil doses disponíveis. Segundo o Executivo, a continuidade da imunização “segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações relacionadas à doença”.

Até esta sexta, 46.389 pessoas haviam se vacinado no município. Para se imunizar, basta procurar qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção das unidades da Praia Azul e São Vito, cujo horário é das 8h às 20h.

Santa Bárbara, por sua vez, contava com 31.740 doses até a última quinta. A vacinação ocorre nas UBSs Linópolis, Grego/Furlan, São Fernando, 31 de Março, Esmeralda, Planalto do Sol 2, Regional Zona Sul, São Francisco, Mollon, Laudissi/Romano, Cidade Nova e Cruzeiro do Sul, além dos complexos regionais de saúde do Europa e do Jardim Pérola.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Com cerca de 22 doses disponíveis, a Prefeitura de Hortolândia acredita que a imunização se estenderá até o final do ano. A aplicação acontece nas UBSs, das 8h às 15h30. O Executivo informou ter imunizado 51.927 moradores até a última quinta.

Em Nova Odessa, a vacinação também segue em todas as UBSs.

A vacina é destinada a todas as pessoas com idade superior a seis meses que ainda não tenham sido imunizadas este ano.