Ao lado de Bolsonaro, Chico Sardelli assina filiação ao PL

Chico Sardelli entre o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Leon Botão/Prefeitura de Americana

Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o prefeito Chico Sardelli assinou, nesta sexta-feira (1º), sua filiação ao PL. Ele era filiado ao PV, mas deixou o partido para concorrer à reeleição à Prefeitura de Americana, em outubro.

O evento que marcou a filiação do prefeito ocorreu em uma churrascaria no Jardim América. Por conta da participação de Bolsonaro, muitos apoiadores do ex-presidente marcaram presença. Eles, no entanto, foram separados por uma grade.

Bolsonaro chegou à churrascaria por volta de 13h. Almoçou ao lado de Chico e, depois, assinou a filiação do prefeito ao partido.

“O que nós queremos. Que em 26 [2026] nós possamos reassumir o comando do nosso Brasil. O político não é tudo igual não, como falavam no passado. Passamos a valorizar o político de verdade, que quer o bem do próximo”, comentou Bolsonaro. “Parabéns pela filiação. Deus te proteja”, disse a Chico.

Em janeiro do ano passado, o prefeito de Americana já havia dito que deixaria o PV, partido pelo qual foi deputado estadual.

A vinda de Bolsonaro para a região tem como objetivo filiar pré-candidatos às prefeituras. Além de Chico Sardelli, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), também migrará para o PL mirando as eleições municipais em outubro. Bolsonaro estará em Santa Bárbara neste sábado (2).