Na região, Bolsonaro fala em fortalecer base para a direita reassumir o Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em visita a Americana - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Em visita a Americana e Nova Odessa, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou em fortalecer a base de seu partido para que, em 2026, a direita possa reassumir o comando do Brasil. Ele passou pelas cidades na tarde desta sexta-feira (1º).

Em Americana, Bolsonaro assinou a filiação do prefeito Chico Sardelli ao PL. O evento aconteceu em uma churrascaria no Jardim América, na região da Praia Azul, onde o ex-presidente almoçou sentado entre Chico e Beto Lahr, presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

“O que nós queremos é uma boa base agora, em 2024, para em 2026 nós possamos reassumir o comando do nosso Brasil”, disse Bolsonaro, que discursou dentro do restaurante.

O estabelecimento estava fechado para autoridades, personalidades locais e imprensa. No lado de fora, havia dezenas de apoiadores, que foram cumprimentados por Bolsonaro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Americana precisa de um presidente de volta com essa bandeira: Deus, pátria, família e liberdade. E eu me identifico muito com o presidente Bolsonaro”, afirmou a empresária Maria Silvia Schott Romanholi, de 54 anos.

Ajuda

Segundo Chico, o apoio de Bolsonaro ajuda “bastante” sua candidatura à reeleição neste ano. “Depende do nosso trabalho, mas também dependem daqueles que compõem o grupo. E ele compõe o nosso grupo”, afirmou, ao LIBERAL – antes, o prefeito era filiado ao PV.

Na sequência, o ex-presidente partiu para Nova Odessa, onde se encontrou com o ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PL) no Auto Posto Max, na Avenida Ampélio Gazzetta.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante almoço em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ainda o esperavam – Foto: Claudeci Junior/Liberal Bandeiras colocadas à venda para visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal O ex-presidente Jair Bolsonaro, em visita a Nova Odessa – Foto: Claudeci Junior/Liberal O ex-presidente Jair Bolsonaro, em visita a Nova Odessa, ao lado do ex-prefeito Bill – Foto: Claudeci Junior/Liberal Visita de Bolsonaro a Nova Odessa – Foto: Claudeci Junior/Liberal O ex-presidente Jair Bolsonaro, em visita a Americana, entre Beto Lahr e o prefeito Chico Sardelli – Foto: Claudeci Junior/Liberal O ex-presidente Jair Bolsonaro, após assinar a filiação de Chico Sardelli ao PL, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

No local, havia centenas de apoiadores, que puderam ouvir um discurso de Bolsonaro. Antes, ele cumprimentou todos que estavam na grade que separava o público.

“Esse calor humano, esse bafo às vezes na cara, é muito bem-vindo, porque é o bafo do povo brasileiro”, comentou o ex-presidente.

Na ocasião, Bolsonaro declarou apoio a Bill, que é pré-candidato às eleições deste ano. “Para mim é uma grande alegria, no Estado de São Paulo, com 645 municípios, ter a oportunidade de receber uma pessoa que é tão querida no Brasil”, celebrou o ex-prefeito.

Vereadores de partido novo

No evento de Americana, Bolsonaro também assinou a filiação do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, ao PL. O parlamentar não tinha partido desde novembro de 2022, quando saiu do PSDB.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O LIBERAL também apurou que o líder do governo Chico na câmara, o vereador Lucas Leoncine, atualmente no PSDB, está a caminho do PSD. O parlamentar, que estava na churrascaria nesta sexta, deverá fazer um evento para sua filiação ao novo partido.

A ideia é contar com a presença de lideranças da sigla, como Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, e o vice-governador Felicio Ramuth.

Diversidade

Políticos de diferentes cidades estiveram na recepção a Bolsonaro em Americana, como o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, que está prestes a trocar o MDB pelo PL; o vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos); e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual André do Prado (PL).

Recepção a Bolsonaro em Santa Bárbara terá portão aberto às 10h

O “tour” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na RPT (Região do Polo Têxtil) termina neste sábado (2), com uma visita a Santa Bárbara d’Oeste. Ele estará no salão social do Esporte Clube Barbarense, a partir das 11h30. O portão para acesso ao evento, localizado entre a Avenida Tiradentes e Avenida Monte Castelo, será aberto às 10h.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na oportunidade, o prefeito Rafael Piovezan vai se filiar ao PL – atualmente ele está no MDB.

A organização proíbe a entrada com faixas, banners, bandeiras com mastros, cadeiras, banquinhos, capacetes, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), bastão de selfie, entre outros objetos.

Esgotando-se a capacidade de público do salão social, aqueles que não conseguirem entrar poderão acompanhar o evento na área ao lado, onde haverá um telão que fará transmissão simultânea.

Ainda segundo a organização, se necessário, vias do entorno do clube poderão ser interditadas pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar.