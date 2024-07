Um empresário de 57 anos, dono de um pátio de veículos de Limeira, e o gerente do espaço, de 59, foram presos na manhã desta quinta-feira (25) por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. Ambos vão responder por receptação e associação criminosa.

No local foram apreendidas três carretas semirreboques, sendo que duas foram roubadas em janeiro deste ano, em Santa Bárbara d’Oeste, e a outra em Iracemápolis, na mesma época. A atividade policial faz parte da operação deflagrada contra um megadesmanche de veículos em Iracemápolis, na segunda-feira (22).

Um dos veículos roubados achados no pátio em Limeira – Foto: DIG de Americana / Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores descobriram que os caminhões roubados eram guardados no pátio. Inclusive, os agentes também apuram que no espaço ocorria transferência de cargas roubadas para outros veículos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As três carretas foram localizadas em meio a outros caminhões e carros e estavam com irregularidades nos sinais identificadores, como adulteração no local de disposição da numeração no chassi.

Durante o interrogatório na sede da delegacia especializada, o empresário teria relatado que os criminosos entravam no pátio durante a madrugada, sem o consentimento dele. No entanto, a polícia apurou que no espaço há sistema de câmeras de segurança, com vigilante armado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A investigação sobre o caso está sendo coordenada pelo delegado da DIG, Filipe Rodrigues de Carvalho, e tentar chegar aos responsáveis por roubos de caminhões na região. A reportagem não conseguiu localizar o advogado dos suspeitos detidos.