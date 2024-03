Vereadora ‘inaugura’ janela partidária em Americana e anuncia filiação ao PP

Nathália Camargo anunciou filiação ao PP nesta segunda - Foto: Nathália Camargo/Divulgação

A vereadora Nathália Camargo, de Americana, confirmou nesta segunda-feira (11) a sua filiação ao PP e se tornou a primeira parlamentar do município a anunciar mudança de legenda na janela partidária, que teve início no dia 7 de março e irá até 5 de abril. O pai da vereadora, José Odécio de Camargo Júnior, é líder do partido na cidade.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 5, a vereadora já tinha decidido pela sua saída do Avante após “período de reflexão e análise profunda” e que as conversas com o PP estavam avançando “de forma positiva”.

A troca foi oficializada nesta segunda em uma postagem nas redes sociais, na qual ela destacou a convergência de “valores e interesses”.

A expectativa é de que outros sete vereadores de Americana anunciem nos próximos dias que vão mudar de partido visando a disputa das eleições municipais deste ano: Léo da Padaria (do PV ao PL), Thiago Martins (do PV ao PL), Vagner Malheiros (do PSDB ao Novo), Fernando da Farmácia (do PTB ao PSD), Lucas Leoncine (do PSDB para o PSD), Marschelo Meche (vai sair do PL) e Gualter Amado (vai sair do Republicanos).

Além de Nathália, outra parlamentar da RPT (Região do Polo Têxtil) que anunciou mudança de legenda foi Esther Morais, de Santa Bárbara d’Oeste, que se desfiliou do PL e informou que irá para um dos três partidos da federação formada por PT, PV e PCdoB.