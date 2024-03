Parlamentar já avisava que sairia do partido desde a filiação do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2021

A vereadora Esther Moraes, de Santa Bárbara d’Oeste, confirmou nesta segunda-feira (11) sua desfiliação do PL e informou que irá para um dos três partidos da federação formada por PT, PV e PCdoB.

Esther já avisava que sairia do PL desde quando o ex-presidente Jair Bolsonaro se filiou ao partido, em 2021.

A vereadora Esther Moraes, de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ela sempre se posicionou de forma contrária ao ex-chefe de Executivo, mas só pôde se desfiliar da legenda após o último dia 7, com o início da janela partidária, que permite a troca de partido sem a perda do mandato político.

“Era um partido que favorecia o nosso diálogo, mas, desde a ida de Jair Bolsonaro para a legenda, o partido tornou-se de extrema direita. Após muita reflexão, decidi procurar um partido mais progressista. Estamos fazendo as tratativas com as lideranças. Devemos fazer a confirmação em breve”, diz.

Há 15 dias, os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão honorífico a Bolsonaro. Esther, que na ocasião ainda estava no PL, foi a única que votou contra a homenagem.

A parlamentar destaca que a decisão de sair do partido está relacionada a um acúmulo de divergências e decepções ao longo do tempo.

“Assim como fizemos até aqui, com o prefeito Rafael Piovezan, que hoje está no PL, pretendemos continuar com a nossa atuação em prol da cidade, que é nosso objetivo maior, pois nosso mandato tem foco na ajuda à comunidade, principalmente com relação à Saúde e Educação”, afirma.