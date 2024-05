Morador de Hortolândia ganha dois carros 0km e R$ 10 mil no Vida Cap

Um morador de Hortolândia ganhou o maior prêmio do Vida Cap Campinas neste domingo (19). O sortudo foi premiado com dois carros 0km, um Citroën C3 e um Volkswagen Polo, e mais R$ 10 mil em dinheiro. Outros moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) também foram premiados.

A terceira rodada do sorteio do Vida Cap Campinas e Limeira premiou dois moradores de Hortolândia, dois de Sumaré e um de Americana com R$ 15 mil cada. No giro da sorte, rodada que sorteia prêmios de R$ 1 mil em dinheiro, 22 da RPT foram premiados.

Confira os bairros dos sorteados no Giro da Sorte:

Americana: Jardim Brasília, Vila Mariana, Jardim São José, Vila Jones, São Manoel e Jardim Colina

Santa Bárbara d’Oeste: Mollon, Parque Residencial Frezzarin, Jardim Batagin, Jardim Esmeralda, São Francisco e Planalto do Sol

Sumaré: Jardim Maria Antonia (Nova Veneza), Loteamento Jardim das Estâncias e Jardim dos Ipês

Hortolândia: Loteamento Recanto do Sol e Jardim Adelaide

Nova Odessa: Jardim Marajoara