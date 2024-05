Homem é preso por furto qualificado após subtrair um capacete de uma residência em Santa Bárbara 

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por furto qualificado após subtrair um capacete de uma residência no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, durante a noite deste sábado (18).

Uma equipe da PM (Polícia Militar) estava em patrulhamento pela Rua do Rayon quando avistaram o homem correndo com um capacete em mãos. Logo atrás, a vítima do furto o perseguia tentando recuperar o objeto.

A vítima e seu cunhado então informaram aos policiais que o homem teria aproveitado do portão aberto da residência e pego o capacete. A PM então abordou o suspeito e efetuou a prisão em flagrante.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Santa Bárbara, onde foi deliberado que seria preso pelo crime de furto qualificado por ter sido executado durante repouso noturno.