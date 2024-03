Em encontro com Chico Sardelli, vereador Wagner Rovina anuncia filiação ao PL

Após deixar o PV, o vereador Dr. Wagner Rovina, de Americana, anunciou a sua filiação ao PL. A oficialização da mudança se deu na tarde desta sexta-feira (15), em encontro com o prefeito Chico Sardelli (PL) e com o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP).

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 5, Rovina foi convidado a migrar para o PL pelo chefe do Executivo americanense, que assinou a sua filiação ao mesmo partido no início deste mês, em evento que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dr. Wagner Rovina (ao centro) assinou a sua filiação ao PL – Foto: PL Americana / Divulgação

Quando o parlamentar conversou com a reportagem, as tratativas com a nova legenda estavam avançadas, mas ainda faltavam detalhes para a oficialização.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entretanto, a mudança já era esperada, assim como de outros vereadores de Americana, que deverão seguir o caminho de Chico e se filiar ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Recebi o convite do Chico. Ele saiu do PV e foi para o PL. Vou seguir o mesmo caminho para continuar na base do prefeito, que é a minha linha de trabalho”, comentou Rovina, em conversa com o LIBERAL.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A “leva do PL” na Câmara de Americana já conta, além de Rovina, com Thiago Brochi, que estava sem partido e, também no início do mês, antes do início da janela partidária, assinou a sua filiação à legenda de Bolsonaro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Também são esperados até 5 de abril, quando termina a janela, as mudanças de Léo da Padaria e Thiago Martins, ambos do PV ao PL. Outra parlamentar que analisa um convite de Chico é Leonora Périco, que sairia do PDT para o PL.

Por sua vez, Marschelo Meche deixará o PL e estuda ir para o DC ou para o PRTB. Também vão sair de seus partidos Vagner Malheiros (do PSDB ao Novo), Fernando da Farmácia (do PTB ao PSD), Lucas Leoncine (do PSDB para o PSD) e Gualter Amado (vai sair do Republicanos).