DAE finaliza reparo no Centro e abastecimento será normalizado gradativamente, em Americana

Vazamento em subadutora afetou as regiões dos bairros Vila Jones, Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Frezzarin, além do próprio Centro

Serviço foi realizado na esquina das ruas Fernando Camargo e Rui Barbosa - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana finalizou na tarde desta terça-feira (21) o reparo de um vazamento na subadutora localizada na esquina das ruas Fernando Camargo e Rui Barbosa, no Centro. No fim da tarde desta segunda, houve uma rachadura em uma das barras da tubulação, que precisou ser substituída.

“Com o serviço concluído, retomamos o bombeamento, e o abastecimento será normalizado gradativamente ao longo da tarde e à noite no Centro e nas regiões dos bairros Vila Jones, Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Frezzarin”, disse o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

A mobilização da autarquia para o reparo começou imediatamente no início da noite desta segunda, segundo nota divulgada pela prefeitura.

Durante a madrugada, técnicos detectaram a necessidade da troca de uma das juntas, de chumbo, que não são mais utilizadas, e foi necessário fazer adaptações no sistema. A conclusão do trabalho ocorreu no início desta tarde.