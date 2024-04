Às vésperas de fechamento de janela, quatro vereadores de Americana anunciam mudança de partido

Mais quatro vereadores de Americana anunciaram mudança de legenda entre esta quarta e quinta-feira (4), às vésperas do fechamento da janela partidária, programado para esta sexta.

Lucas Leoncine e Fernando da Farmácia foram para o PSD, que agora contará com três parlamentares na câmara do município, e Pastor Miguel Pires e Luiz da Rodaben se filiaram ao PRD.

Líder do governo Chico Sardelli (PL) na câmara, Leoncine oficializou a ida ao PSD na quarta, após ter publicado no último domingo (31) um comunicado de saída do PSDB nas redes sociais, agradecendo amigos e figuras políticas dos tucanos.

Conforme o LIBERAL antecipou em janeiro deste ano, o vereador já comentava com colegas de Casa que deixaria o PSDB devido às indefinições do partido na esfera estadual – algo que também aconteceu com o vereador de São Paulo e histórico político de Americana João Jorge.

Leoncine confirmou ida ao PSD nesta quarta – Foto: Lucas Leoncine/Divulgação

“Mais que uma sigla, uma agremiação importante que hoje representa o maior estado do nosso país, através do nosso vice-governador, e mais da metade dos prefeitos em suas fileiras. É hora de escrever uma nova página, um novo projeto, ao lado do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, grande liderança do PSD em nossa cidade, para buscar novas vitórias, novos espaços e sobretudo muitas conquistas para o povo”, destacou Leoncine.

Fernando da Farmácia seguiu o mesmo caminho, ao encontro do que noticiou o LIBERAL em março. O parlamentar estava no PTB, mas tinha o desejo de migrar para a base de Chico e estar em um partido próximo do atual governo.

Fernando da Farmácia deixou o PTB e se filiou ao PSD, do vice-prefeito Odir Demarchi – Foto: Fernando da Farmácia/Divulgação

“Desde o primeiro dia de mandato, nos esforçamos muito para retribuir toda a confiança que depositaram em mim e hoje temos a certeza que estamos no caminho certo. Assim como no curso da vida, na política também é preciso ajustarmos a rota para superarmos desafios e podermos continuar seguindo em frente. E assim será”, afirmou.

Também na base do prefeito, dois vereadores vão para o PRD

O PRD foi outro partido atraído por Chico para a formação de sua base e passará a contar com pelo menos dois vereadores no Legislativo americanense. Na noite desta quinta, Pastor Miguel Pires anunciou sua saída do Republicanos, do pré-candidato a prefeito Ricardo Molina, e assinou a ficha de filiação ao PRD.

O parlamentar foi o que mais passou por indefinições durante a janela partidária. Inicialmente, ele foi convidado a ir para o PL, mas, segundo apurou a reportagem, a quantidade de vereadores que migraram para a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro aumentou consideravelmente a concorrência – o que colocou a reeleição de vários vereadores em risco.

Pastor Miguel chegou a confirmar que ficaria no Republicanos, mas ainda tinha desejo de integrar a base de Chico. Nas últimas duas semanas da janela, as conversas com o PRD se intensificaram até a oficialização.

Pastor Miguel Pires migrou para a base do prefeito Chico Sardelli ao se filiar ao PRD – Foto: Pastor Miguel Pires/Divulgação

“O presidente do Republicanos vai se candidatar a prefeito e não é coerente eu continuar no partido, sendo que eu apoio outro candidato, no caso o Chico. O PRD é um partido de direita, conservador. Tive propostas do PL, do Agir, do PSD, mas escolhi o PRD por ser de direita e vou estar apoiando o Chico na reeleição”, explicou.

Outro que fechou filiação ao PRD foi Luiz da Rodaben, que deixou o cargo de secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano e retomou nesta manhã a sua cadeira na câmara, no lugar de Dr. Otto Kinsui. Rodaben estava no Cidadania, mas já tinha declarado em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), que deixaria a sigla.

“Amanhã [sexta] devo retomar o meu gabinete lá na câmara e já com a minha ida ao PRD oficializada. Foi uma decisão que eu tomei nesta semana”, apontou.

Vereadores de Americana que mudaram de partido neste ano

Parlamentares que devem ficar em seus partidos

Marcos Caetano (PL)

Silvio Dourado (PL)

Professora Juliana (PT)

Leco Soares (Podemos)

Vereadores que podem anunciar mudança