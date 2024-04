Vereador Marschelo Meche, de Americana, se filia ao DC e destaca permanência na direita

Vereador anunciou no início de março que deixaria o PL; assinatura da ficha se deu no último dia 27

Após ter anunciado saída do PL no início de março, o vereador Marschelo Meche, de Americana, confirmou ao LIBERAL nesta terça-feira (2) a sua filiação ao DC.

Embora não tenha feito qualquer divulgação nas redes sociais, o parlamentar apareceu nesta tarde com a sigla acompanhada de seu nome no painel da sessão da câmara. De acordo com a assessoria de Meche, a assinatura da ficha ocorreu no último dia 27.

Segundo apurou a reportagem, o movimento do vereador já vinha sendo ensaiado diante da votação apertada nas eleições municipais de 2020, com 777 votos.

Uma “leva do PL”, com a filiação de vários vereadores da base do prefeito Chico Sardelli (PL), tem sido constatada no Legislativo americanense, o que aumentaria a disputa por cadeiras dentro do partido e colocaria em risco uma reeleição de Meche neste ano.

O vereador Marschelo Meche, de Americana, durante sessão da câmara – Foto: Câmara de Americana

Quando a janela partidária teve início, em 7 de março, a saída do vereador do PL já estava definida.

O futuro, entretanto, passava pelas conversas com o DC e o PRTB. A escolha foi o DC, que tem ideologia semelhante ao PL, alinhada à direita conservadora – um desejo de Meche.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Decisão

“Esta decisão, longe de refletir uma mudança em meus valores ou uma divergência ideológica fundamental, é motivada por uma estratégia política local cuidadosamente analisada. Ambos os partidos, PL e DC, compartilham um compromisso profundo com os princípios conservadores e da direita, dedicando-se à promoção de uma sociedade justa, segura e próspera”, comentou o parlamentar ao LIBERAL.

“No entanto, acredito que, neste momento, minha capacidade de servir e representar eficazmente nossa comunidade será maximizada sob a bandeira do Democracia Cristã, devido a circunstâncias e dinâmicas políticas específicas de nossa região. Quero assegurar a todos que meu compromisso com a promoção de políticas conservadoras e de direita permanece inalterado.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A expectativa é de que mais quatro vereadores anunciem que vão mudar de partido até o fim da janela partidária: Thiago Martins (do PV ao PL), Vagner Malheiros (do PSDB ao Novo), Fernando da Farmácia (do PTB ao PSD) e Lucas Leoncine (do PSDB para o PSD).

Também há possibilidade de que Dr. Otto Kinsui e Luiz da Rodaben, ambos do Cidadania, mudem de legenda.

Rodaben retorna à câmara até o dia 4 de abril, depois de três anos como secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e ocupará a cadeira de Otto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Vereadores que anunciaram mudança de partido em Americana

Parlamentares que devem ficar em seus partidos

Marcos Caetano (PL)

Silvio Dourado (PL)

Professora Juliana (PT)

Leco Soares (Podemos)

Vereadores que podem anunciar mudança