Vereador mais votado de Americana em 2020, Juninho Dias deixa o MDB e se filia ao PSD

Com mudança, parlamentar passa a compor a base do prefeito Chico Sardelli no município

O vereador Juninho Dias, o mais votado de Americana nas eleições de 2020, com 3.998 votos, confirmou ao LIBERAL nesta terça-feira (2) sua saída do MDB e filiação ao PSD, partido do atual vice-prefeito Odir Demarchi. Com a mudança, o parlamentar passa a compor a base do prefeito Chico Sardelli (PL) – que concorrerá à reeleição no pleito deste ano.

A ida de Juninho ao PSD foi antecipada pela reportagem em 3 de fevereiro, quando ele participou de uma solenidade da legenda em Sumaré para oficialização da filiação de Luiz Dalben, prefeito do município à sigla, e também para receber o presidente do partido e secretário de Relações Institucionais do Governo de de São Paulo, Gilberto Kassab.

Juninho aparece à direita de Gilberto Kassab, em evento do PSD em Sumaré, em fevereiro – Foto: Pamela Paduan

Na oportunidade, Dalben brincou, em seu discurso, que o parlamentar de Americana estava “com a carta de filiação perto de ser assinada” e que ele iria se juntar ao partido.

Porém, naquele momento, Juninho ainda não estava completamente decidido, uma vez que queria dialogar com ex-prefeito Omar Najar – presidente do diretório local do MDB.

As conversas se arrastaram até a última semana da janela partidária (que fecha em 5 de abril). Com relação cada vez mais próxima da base de Chico, o vereador confirmou a sua ida ao PSD.

Gratidão

“Tenho gratidão ao partido MDB, em especial ao ex-prefeito Omar Najar, que quando eu não era nada ele foi até o Zanaga e fez um convite para me filiar ao MDB e sair candidato a vereador – consegui estar como vereador por dois mandatos. Um partido do qual fiz história na cidade de Americana com a votação expressiva que tive em 2020. Desejo todo sucesso para o MDB em 2024”, comentou Juninho ao LIBERAL.

“Eu fui para o PSD a convite de pessoas que são referências na política nacional. O motivo da ida é que estou pensando no meu futuro em 2024, 2026 e 2028. Agora é focar e correr atrás dos objetivos.”

A mudança deverá ser oficializada nos próximos dias com a assinatura da ficha de filiação. Uma das figuras políticas mais influentes do Zanaga, Juninho deve disputar neste ano a reeleição para a câmara.

A expectativa é de que mais cinco vereadores anunciem que vão mudar de partido até o fim da janela partidária: Thiago Martins (do PV ao PL), Vagner Malheiros (do PSDB ao Novo), Fernando da Farmácia (do PTB ao PSD), Lucas Leoncine (do PSDB para o PSD) e Marschelo Meche (vai sair do PL).

Também há possibilidade de que Dr. Otto Kinsui e Luiz da Rodaben, ambos do Cidadania, mudem de legenda.

Rodaben retorna à câmara até o dia 4 de abril, depois de três anos como secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e ocupará a cadeira de Otto.

Vereadores que anunciaram mudança de partido em Americana

Parlamentares que devem ficar em seus partidos

Marcos Caetano (PL)

Silvio Dourado (PL)

Professora Juliana (PT)

Leco Soares (Podemos)

Vereadores que podem anunciar mudança