Prefeitura inicia aplicação do asfalto em vias do Vale do Rio Branco

A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) de Americana iniciou nesta segunda-feira a aplicação de massa asfáltica na Avenida Salvador Dextro e nas ruas João Bella e Amadeu Bertie, no Vale do Rio Branco. As vias estão sendo pavimentadas.

ASFALTO SITE – Foto: Ariel Ferreira/Prefeitura de Americana

Segundo a Prefeitura de Americana, antes desta etapa houve a implantação de guias, sarjetas e duas novas caixas, além do reparo de quatro caixas da rede de galeria pluvial. Também foi construída a base de preparação do terreno onde o asfalto é aplicado.

As três vias do Vale do Rio Branco fazem parte do programa de pavimentação que já atendeu as ruas Tuiuiu, Anu Branco e Perdizes, no Jardim dos Lírios, ruas Alexandre Giorgette, Francisco Facão e Quinto Ferramola, no Recanto Azul, e Rua Potengi, no São Roque.

O investimento é de R$ 2,8 milhões, por meio do programa Nossa Rua, do Governo de São Paulo, uma parceria entre o Estado e o município intermediada pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB). A formalização documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.