Temporada de quermesses em Americana começa nesta sexta, com Festa de Santa Rita

Inaugurado pela Festa de Santa Rita, calendário de celebrações se estende pelos próximos meses com apoio do Grupo Liberal

A Festa de Santa Rita, primeira no calendário de Americana - Foto: Arquivo/Liberal

Com a metade do ano chegando, começa o período das tradicionais quermesses. Em Americana, a programação terá início nesta sexta-feira (3), com a sexta edição da Festa de Santa Rita, promovida pela Quase Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Jardim das Orquídeas. As celebrações possuem apoio do Grupo Liberal.

A festividade começa na Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves às 19h na sexta e no sábado (4), enquanto no domingo (5), último dia, será a partir das 11h. Neste ano, a organização terá dois mil lugares em mesas e cadeiras para receber os visitantes, que poderão curtir shows e comidas típicas.

O cardápio contará com produtos especiais, incluindo o brigadeiro de mel, que é uma criação do padre Thiago Gonçalves da Cruz. Entre as opções da festa, ainda haverá iscas de frango empanadas, espetinhos e demais porções.

Ainda no mês de maio, será realizada a 124ª edição da Festa de Santo Antônio, que é um dos principais eventos do calendário americanense. A quermesse será do dia 17 de maio a 16 de junho, no salão de festas da basílica, que fica na Rua Vieira Bueno, 150, no Centro.

Ao todo, serão cinco finais de semana de festa, com atrações musicais e opções gastronômicas. No início de abril, houve o coquetel de lançamento do evento com porções temáticas, sendo uma amostra do que está por vir.

A Festa de São João movimenta a igreja de Carioba – Foto: Arquivo / O Liberal

Durante todo o mês de junho, outro ponto de festividade será em Carioba, com a 36ª Festa São João Batista, que acontece entre os dias 7 e 29. O evento contará com uma tenda de 3,6 mil metros quadrados e, assim como as outras, terá comidas típicas e música ao vivo. Para a edição deste ano, o cardápio terá frango assado, porção de linguiça, caldo de mandioca, cuscuz mole, cachorro quente, pastel, espetos, polenta, lanches, assim como milho verde e batatas.

Festa com música

Já no mês de julho, outra tradicional festa tem início no município. Dos dias 5 a 27, a 14ª edição da Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus acontece no salão de festa da igreja, na Vila Jones. Até o momento, foram confirmadas atrações musicais como Duduca & Dalvan, Mauricio & Mauri, Cleiton & Camargo, Belmonte & Amaraí.

Do dia 30 de agosto a 21 de setembro, haverá pela 57ª vez a Festa de São Benedito, no bairro Colina. Assim como as demais, promete comida boa e entretenimento musical. Já em Santa Bárbara d’Oeste, a Festa da Paróquia São João Batista, no Mollon, também é parceira do LIBERAL e será realizada entre os dias 14 e 16 de junho.

Festa do Bom Jesus 2023, em Americana – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

O diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, ressaltou a parceria de mídia com as festas. “A importância de trazer todas as quermesses para o Grupo Liberal demonstra que nossa audiência, os nossos leitores, são um público fiel ao que a gente divulga e comparece sempre em massa”, disse.

“Essas quermesses na maioria das vezes são para ajudar entidades, ou são beneficentes para a própria igreja. E por serem quermesses tradicionais, têm tudo a ver com o nosso jornal, que tem mais de 70 anos”, completou Giuliani.

LIBERAL lança grupo exclusivo de notícias e conteúdos sobre quermesses e festas juninas

O LIBERAL lança nesta quinta-feira (2) um grupo exclusivo no WhatsApp para divulgar notícias e conteúdos sobre quermesses e festas juninas em Americana e região. Os interessados podem acessar o grupo por este link.

Durante a temporada de festas, que começa neste mês de maio, o LIBERAL produzirá conteúdos especiais sobre os eventos. Além da publicação no impresso, no site e nas redes sociais, o conteúdo também será distribuído no grupo de WhatsApp, que contará também com outras formas de interação e informações.

“As quermesses e festas juninas são eventos muitos frequentados pela comunidade local todos os anos. Queremos, então, que as pessoas tenham informações de qualidade sobre esses eventos, que saibam, por exemplo, quais são as atrações musicais ou o que há para comer”, explica João Colosalle, editor-executivo do Grupo Liberal.

Colosalle ressaltou que a nova opção de usar o WhatsApp para a distribuição do conteúdo sobre as quermesses foi uma forma de encontrar novos públicos. Hoje, o jornal envia notícias, vagas de emprego, anúncios e ofertas de imóveis diariamente para cerca de 12 mil contatos.

“Sabemos que o WhatsApp é usado por grande parte da população. Então, é uma maneira de levar a informação justamente onde as pessoas estão. A notícia chegará até elas”, comentou.

