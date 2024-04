LIBERAL lança grupo no WhatsApp focado no anúncio de imóveis de Americana e região

LIBERAL lança grupo de WhatsApp focado em anúncios de imóveis em Americana e região - Foto: Arquivo/Liberal

O LIBERAL lança nesta quarta-feira (10) um grupo no WhatsApp destinado à divulgação de imóveis à venda ou para aluguel em Americana e região. O grupo pode ser acessado no link abaixo. Os anúncios poderão ser negociados diretamente com o departamento responsável no jornal (veja abaixo).

🏠 Entre no novo grupo de ofertas de imóveis do LIBERAL

Assim como tem feito com o noticiário e com vagas de emprego, a iniciativa do LIBERAL em utilizar o WhatsApp busca aproximar imobiliárias da região e proprietários de imóveis de possíveis clientes, interessados em comprar uma casa ou alugar um apartamento, por exemplo, conforme explica o diretor comercial do Grupo Liberal Fernando Giuliani.

“O LIBERAL sempre teve um produto forte que eram os anúncios de classificados, o nosso Classimais. Ele continua na edição impressa e no site, mas percebemos que o WhatsApp é uma plataforma que também pode ajudar a unir corretores, imobiliárias e compradores. É uma nova forma que passamos a oferecer ao público”, comentou Giuliani.

O projeto do LIBERAL prevê o envio diário de mensagens no grupo com os imóveis oferecidos e anunciados por imobiliárias parceiras. Estes imóveis podem estar em uma lista, junto a outros, com algumas informações, ou podem ter maior destaque, com links para fotos e outros detalhes.

➡️ Como anunciar no grupo de imóveis do LIBERAL

Para anunciar as vagas, as empresas interessadas podem entrar em contato com o Balcão de Anúncios do jornal por meio do telefone (19) 3471-0300, do WhatsApp (19) 99270-0697 ou presencialmente, na sede do LIBERAL (Rua Tamoio, 875, na Vila Santa Catarina).

“As possibilidades são diversas, já que o Grupo Liberal é multiplataforma – estamos no impresso, no site, nas redes sociais e nas rádios. Estamos investindo sempre para encontrarmos e oferecermos os melhores formatos para nossos clientes e nosso público”, acrescentou Giuliani.

Principal veículo de comunicação da RPT (Região do Polo Têxtil), o Grupo Liberal já se utiliza dos grupos de WhatsApp para o disparo de notícias e para o anúncio de vagas de emprego.

Hoje, são cerca de 10 mil contatos que recebem algum tipo de conteúdo produzido ou anunciado pelo jornal na plataforma, uma das mais utilizados pelos brasileiros.

⚠️ Cuidados na hora de negociar imóveis

A negociação de imóveis sempre exigiu cuidados, seja para não ter problemas com questões de documentação ou para se evitar cair em golpes. Veja dicas:

– tenha conhecimento sobre valores médios de imóveis onde você pretende adquirir um, para evitar gastar demais ou desconfiar quando o preço for muito baixo

– se precisar de ajuda, procure um corretor ou uma imobiliária, devidamente credenciados

– sempre que possível, tente conferir o imóvel pessoalmente

– antes de anunciar um imóvel, tenha certeza de que ele esteja regularizado