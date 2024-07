Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido na madrugada desta sexta-feira (26), em Santa Bárbara d’Oeste, após ter a cabeça atingida por um carro, durante uma manutenção veicular. O macaco mecânico utilizado por ele cedeu, causando o acidente.

O cunhado da vítima informou, em boletim de ocorrência, que eles trafegavam pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial, em um VW Jetta e, por volta de 4h30, sentiram um forte odor de gasolina. Desconfiando de algum problema no veículo, decidiram parar em um posto.

No posto, eles elevaram o Jetta com um macaco mecânico, e a vítima entrou embaixo do veículo para verificar se existia algum dano, momento em que o equipamento cedeu e o carro caiu, acertando a cabeça do homem.

A vítima foi socorrida inicialmente no Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos e, depois, encaminhado em estado grave ao Hospital Santa Bárbara, onde realizou tomografia. Depois, foi transferido para o Hospital Estadual Sumaré, cidade onde mora. As informações são da Prefeitura de Santa Bárbara.

Policiais militares estiveram no local do acidente e, em seguida, foram à unidade de saúde, onde foram informados pela equipe médica que o paciente sofreu traumatismo craniano, estava com hemorragia e precisou ser entubado. O caso foi registrado como lesão corporal grave no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste.