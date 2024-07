Incêndio atinge área de mata atrás de posto de combustível na Avenida Carmine Feola, em Americana

Incêndio consumiu vegetação em área de mata próximo à Avenida Carmine Feola, em Americana – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Um incêndio de grandes proporções atingiu, entre o final da manhã e o início da tarde desta sexta-feira (26), uma área verde nas proximidades da Avenida Carmine Feola e da Rua Florindo Cibin, na região do bairro São Domingos. Não há feridos. Até a publicação desta reportagem, os bombeiros atuavam para controlar as chamas.

O incêndio ocorreu em uma área de mata atrás do posto de combustível Luz do Sol. Funcionários do estabelecimento informaram que o fogo começou por volta de 11 horas. Com medo de que as chamas se espalhassem e chegassem até o posto, os funcionários jogaram água com mangueiras.

Bombeiros combatem incêndio em área de mata nas proximidades da Avenida Carmine Feola, em Americana – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Os bombeiros foram chamados para conter o incêndio, que chegou a se aproximar da Avenida Salvador Destro. Além do posto de combustível, nas proximidades da área atingida pelo fogo há comércios e serviços, além de prédios residenciais.

Em apenas cinco meses, número de queimadas na região supera 2023 inteiro

O número de queimadas na RPT (Região do Polo Têxtil) já é maior nos primeiros cinco meses de 2024 do que em todo o ano passado. De acordo com dados do Programa Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a região registrou 211 focos até o dia 23 de maio, enquanto que, em 2023 inteiro, foram 202 casos.