LIBERAL lança grupo no WhatsApp focado em vagas de emprego; veja como entrar

Novo grupo do LIBERAL no WhatsApp terá foco no envio de vagas de emprego - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL lança, neste domingo (25), um grupo de WhatsApp focado na divulgação de vagas de emprego em Americana e região. Os anúncios de vagas poderão ser negociados diretamente com o departamento responsável do jornal (veja abaixo).

💼 Entre no novo grupo de empregos do LIBERAL

Atualmente, o LIBERAL já divulga as oportunidades para cerca de 6,7 mil contatos em 13 grupos e no canal de notícias que mantém na plataforma. Os envios ocorrem em formato de lista, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Além do WhatsApp, o jornal também publica vagas no caderno Classimais, nas edições impressas e virtuais, e na página de mesmo nome no site. Com o novo grupo, o LIBERAL espera ampliar o público atingido e as ofertas de emprego.

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani explica que a iniciativa irá beneficiar tanto quem busca por emprego quanto quem quer oferecer.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Americana e região contam com muita oferta de trabalho, muitas empresas, indústrias, comércios, que às vezes têm dificuldade para encontrar trabalhadores para vagas específicas”, comentou Giuliani. “Queremos facilitar esta tarefa para quem contrata e, claro, mostrar as oportunidades para quem está em busca de um trabalho. É um serviço importante”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O diretor comercial ressalta que saber como levar a informação ao público é uma das missões que o LIBERAL cumpre em seus mais de 70 anos de existência.

“Tal como o noticiário que produzimos, também temos expertise para levar informação sobre as vagas de emprego na região para quem precisa. Somos uma fonte em que a população e os clientes confiam”, explicou Giuliani.

Como anunciar

Para anunciar as vagas, as empresas interessadas podem entrar em contato com o Balcão de Anúncios do jornal por meio do telefone (19) 3471-0300, do WhatsApp (19) 99270-0697 ou presencialmente, na sede do LIBERAL (Rua Tamoio, 875, na Vila Santa Catarina).