Grupo Liberal e Festa de Santo Antônio fecham nova parceria para cobertura

O Grupo Liberal e a organização da Festa de Santo Antônio fecharam uma parceria na última semana para a cobertura do evento, que é um dos principais do calendário de Americana. O jornal e as rádios do grupo serão a mídia oficial da edição 2024.

A 124ª edição da festa, que homenageia o santo padroeiro de Americana, ocorre nos finais de semana entre os dias 17 de maio e 16 de junho, no salão de festas da Basílica Santo Antônio de Pádua, na região central.

Reunião, que contou com padre Valdinei e Fernando Giuliani, selou parceria – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A parceria do Grupo Liberal com a organização do evento envolve a cobertura social e jornalística da festa, bem como promoções comerciais. Hoje, o Grupo Liberal é composto pelo jornal impresso, o site liberal.com.br e as rádios Gold (FM 94.7) e Clube (AM 580), além dos perfis em redes sociais.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Reitor da basílica, o padre Valdinei Antonio da Silva comemorou a parceria, enviando um recado para a comunidade. “É uma grande alegria chegar até você por esse novo e querido parceiro que é o Grupo Liberal”, disse. “Será um mês de festa, com muitas atrações, muita alegria, a animação do Grupo Liberal, aquelas noites tão gostosas, com sorteios, brincadeiras, atrações musicais, os quitutes deliciosos da nossa festa”.

Diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani também se disse feliz com a iniciativa. “É uma parceria muito importante para o Grupo Liberal. Já temos parcerias com outras festas, mas faltava a de Santo Antônio, que é uma festa muito querida pela população e que tem uma relação com a história de Americana”, comentou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Giuliani ressaltou ainda o papel do jornal nas relações com a comunidade local. “O LIBERAL sempre buscou estar próximo de seus leitores, próximo de Americana e região. Então, nós sabemos que festas como a de Santo Antônio são um importante momento de lazer para a comunidade. Queremos levar informação de qualidade sobre esses eventos, valorizá-los e movimentar iniciativas tão positivas como essa na cidade”, afirmou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com atrações musicais e opções gastronômicas, a Festa de Santo Antônio está marcada para ocorrer em cinco finais de semana (sexta a domingo) entre maio e junho. Também haverá o evento no dia 13 de junho, uma quinta-feira, feriado de Santo Antônio.