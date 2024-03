Jornal e rádios do grupo serão os veículos oficiais de divulgação do evento; confira as datas e atrações da festa

O Grupo Liberal e a Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus firmaram parceria para cobertura da 14ª edição da festividade, que acontece anualmente em Americana. O evento, que será realizado nos dias 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho, terá o jornal e as rádios do grupo como veículos de divulgação oficiais.

Parceria foi selada em reunião realizada na sede do Grupo Liberal – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A parceria já acontece há anos, e o Grupo Liberal é responsável pela cobertura jornalística da festa por meio do jornal impresso, site, mídias sociais e rádios. Além da Gold FM 94.7 e da Clube AM 580, a nova rádio do grupo, Zé FM 76.5, também fará parte desta cobertura.

Além disso, os colaboradores das emissoras marcarão presença no evento e serão responsáveis pela animação do público durante a festa.

A 14ª edição da Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus acontece no salão de eventos da igreja, localizado na Rua Dom Barreto, 851, no Paraíso. O espaço é dividido entre a quadra coberta, o salão e a rua, que recebe tendas, mesas e o palco para shows com artistas renomados do sertanejo.

Neste ano, estão confirmadas para tocar nos sábados duplas sertanejas que fizeram sucesso e marcaram a geração de ouro da música sertaneja. No primeiro sábado, dia 6, sobem ao palco “os leões da música sertaneja” Duduca & Dalvan. No dia 13, a animação fica com os irmãos de Chitãozinho e Xororó, Maurício & Mauri.

O terceiro sábado de festa, dia 20, recebe no palco a dupla Cleiton & Camargo, enquanto o último, dia 27, terá o show de Belmonte & Amaraí. Às sextas-feiras, as apresentações ficam sob responsabilidade de artistas da região. Diariamente, a festa realiza o Show de Prêmios.

Na parte da alimentação, a variedade domina o cardápio. Sucesso de vendas, o lanche de linguiça do padre não fica de fora nesta edição, mas, de acordo com o pároco Marcelo Fagundes, todas as opções de comida fazem sucesso entre o público.

O cardápio conta com espetinhos diversos, frango a passarinho, polenta e batata frita, cachorro quente, cuscuz, entre outros. Na parte dos doces, haverá desde os caseiros até os tradicionais espetinhos de fruta banhados no chocolate e trufas.

“Para nós é sempre uma alegria poder contar com o apoio do LIBERAL, pela expressão, pela importância que o LIBERAL tem na história da cidade e nas nossas comunidades católicas aqui da cidade”, disse o pároco.

“Nós fazemos parceria com as igrejas porque o nosso público, o nosso ouvinte, o leitor LIBERAL, eles só participam dessas festas. Para nós é superinteressante. É uma via de mão dupla, porque nós passamos a credibilidade do LIBERAL e essas festas passam a tradição para a gente”, disse o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani.