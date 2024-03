Grupo Liberal e Festa de São João Batista de Carioba renovam parceria para cobertura

Jornal e rádios do Grupo Liberal serão os veículos oficiais da 36ª edição da festa; confira todas datas e atrações do evento

O Grupo Liberal e a Festa de São João Batista de Carioba renovaram a parceria na cobertura do evento, que integra o calendário oficial de Americana. O jornal e as rádios do grupo serão os veículos oficiais da 36ª edição da festa, que acontecerá nos dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 e 29 de junho, na Igreja de São João Batista, em Carioba.

A parceria com o Grupo Liberal envolve a cobertura social e jornalística da festa, bem como promoções comerciais. Atualmente, o grupo é composto pelo jornal impresso, o site liberal.com.br e as rádios Gold (FM 94.7) e Clube (AM 580), além dos perfis nas redes sociais.

O local do evento, ao lado da igreja, contará com uma tenda de 3,6 mil metros quadrados. No espaço, estarão as barracas com comidas como frango assado, porção de linguiça, caldo de mandioca, cuscuz mole, cachorro quente, pastel, esperto de carne e kafta, polenta, lanche de pernil (feito por voluntários da Igreja de São José Operário), milho verde, batata palito e batata molho (feita pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo).

Na barraca de doces, o público poderá se deliciar com pamonha, cural, canjica, tapioca, churros, crepe suíço, morango com chocolate, maçã do amor, cocada e quebra-queixo. De bebidas, a festa terá quentão, vinho quente, cerveja, refrigerante, gin e energético. O Centro Boldrini, de Campinas, ainda terá uma barraca de pesca.

Segundo a coordenadora do evento, Nina Coletti, e a coordenadora da comunidade, Janice Barbosa, o espaço também abrigará os shows de Samba de Aninha (7), Jack e Willian (8), banda de pop-rock AR40 (14), Parada Sertaneja (15), Artéria Rock (21), Eduardo e Rafael (22), Projeto Hits (28) e Iago Rocha (29).

No dia 23, haverá o Show de Prêmios, com valores que vão de R$ 500 a R$ 5 mil. A cartela pode ser adquirida na igreja por R$ 30. Também serão distribuídas mil cartelas-convite para concorrer a R$ 500.

O padre Newton José Barban, da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, está há pouco mais de um ano em Americana e se disse animado para ver a festa pela primeira vez. Ele destacou a parceria com o LIBERAL.

“Estou vendo o que vai ser feito de divulgação e isso é de fundamental importância para uma festa como essa. Quando eu estava como padre em outras cidades, em Limeira e em Araras, sempre falavam do tamanho e da tradição da Festa de Carioba”, disse.

Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal, comemorou a renovação da parceria com a Festa de Carioba. “Para o Grupo Liberal essa parceria é super importante, tem tudo a ver com os nossos assinantes e nossos leitores, que gostam de coisas boas. A Festa de Carioba não é só tradicional, é também muito organizada, tem muitas atrações”, comentou.

Giuliani ainda lembrou que a equipe da Rádio Gold estará no local, com a presença do locutor Cezar Polidoro, animando o público.