Representantes do Grupo Liberal e da Quase-Paróquia Santa Rita de Cássia - Foto: Divulgação

O Grupo Liberal e a organização da Festa de Santa Rita de Cássia fecharam uma parceria para a cobertura do evento, que será realizado pela Quase-Paróquia Santa Rita de Cássia de 3 a 5 de maio, no Jardim das Orquídeas, em Americana.

Fernando Giuliani, diretor-comercial do Grupo Liberal, explicou que o apoio contará com cobertura social e jornalística da festa, bem como promoções comerciais. Hoje, o Grupo Liberal é composto pelo jornal impresso, o site liberal.com.br e as rádios Gold (FM 94.7) e Clube (AM 580), além dos perfis em redes sociais.

“Nossa equipe da rádio Gold, junto do locutor Cezar Polidoro, irá fazer a animação da festa. Nós também iremos divulgar informações das datas e shows no jornal e realizaremos as entrevistas sobre a festa na rádio Clube. Assim como sempre fazemos nas festas que fechamos a parceria, iremos publicar um suplemento especial sobre o evento”, disse Giuliani.

O padre e administrador paroquial Thiago Gonçalves da Cruz afirmou que quer manter o sucesso da edição do ano anterior, que contou com a participação de 5 mil pessoas nos dois dias do evento.

“Nossa comunidade sente-se honrada em firmar uma parceria com o Grupo Liberal pelo fato de ser um meio de comunicação com credibilidade e tradicional em Americana. Acredito que será maravilhoso trabalharmos juntos, mostrando um pouco de nossa paróquia e de nosso povo”, comentou o padre.

Festa terá show de prêmios no valor de R$ 13 mil

A festa contará com várias apresentações musicais que está sendo definidas, inclusive com artistas da cidade, show de prêmios no valor de R$ 13 mil e praça de alimentação. O espaço também contará com segurança, brigadistas, banheiro químico, mesas com cadeiras, além de brinquedos para as crianças como cama elástica e pula-pula.