Festa de Santo Antônio, em Americana, promete experiência gastronômica diversificada

Com início marcado para o dia 17 de maio e término em 16 de junho, a Festa de Santo Antônio promete uma ampla variedade de pratos salgados e doces que certamente satisfarão os paladares mais exigentes.

Uma das grandes novidades deste ano é a introdução do churros e uma barraca dedicada a opções dietéticas, em resposta aos pedidos dos frequentadores de anos anteriores.

Ivia Baldin é coordenadora do evento

De acordo com Ivia Baldin Barata, de 47 anos, coordenadora do evento, além dessas novidades, os visitantes poderão desfrutar de uma seleção diversificada de barras de chocolates, a tradicional canjica com doce de leite e o cremoso arroz doce.

Quando se trata de opções salgadas, os clássicos lanche de pernil na chapa e o frango a passarinho ocupam um lugar de destaque entre as 14 barracas que estarão presentes. É estimado que, a cada noite, sejam preparadas entre 500 e 900 unidades do famoso lanche de pernil, cuja carne é temperada pela própria coordenadora do evento, conforme compartilhado com o LIBERAL.

“Tempero com alho, cebola, manjericão e limão. Asso, Z Z depois desfio e só aí vai para chapa com o vinagrete e o tempero especial e queijo”, diz. O cardápio vai além e oferece desde batata frita e polenta frita até pastel, batata em molho, milho, curau, pamonha, churrasco em espetinho, cachorro quente, mini pizza e crepe suíço. E para acompanhar todas essas delícias, uma ampla variedade de bebidas, incluindo quentão, vinho e chocolate quente, além de água, cerveja, refrigerante e suco.

Em relação à estrutura do evento, embora não haja estacionamento próprio, há vagas disponíveis nas ruas próximas e em estacionamentos particulares. Para garantir a segurança dos participantes, uma equipe dedicada foi contratada especificamente para esse fim.

Além disso, aproximadamente 750 jogos de mesas serão distribuídos em dois espaços, proporcionando opções para aqueles que desejam desfrutar dos shows em meio à agitação ou preferem um ambiente mais tranquilo no salão central, onde também ocorre o bingo todas as noites.