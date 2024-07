Festa do Bom Jesus começa nesta sexta-feira com novidade no cardápio

14ª edição do evento tem início nesta sexta, com 17 estandes de comidas e bebidas típicas

A tradicional Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus, no Jardim Girassol, em Americana, chega à sua 14ª edição com uma série de atrações gastronômicas que prometem agradar a todos os gostos.

O evento, que começa nesta sexta-feira, dia 5 de julho, contará com um cardápio variado, incluindo ao menos 16 pratos salgados. A grande novidade deste ano é a inclusão de linguiça no cardápio, que promete ser um dos destaques.

Entre as delícias disponíveis, os visitantes poderão saborear frango à passarinho, espetos de carne, kafta e queijo, pastel, batata no molho, batata chips, polenta, mandioca, crepe, cuscuz, roleta de assados e, claro, o famoso lanche de linguiça. Para aqueles que não dispensam um docinho, o cardápio também está recheado de sobremesas caseiras, como doces de morango, cocada, quebra-queixo, tapioca e churros.

Além das opções gastronômicas, a festa oferece uma variedade de bebidas para acompanhar as refeições. Entre as opções estão o tradicional quentão, vinho quente, chocolate quente, cerveja, chopp, refrigerante, suco e água, garantindo que ninguém fique com sede durante o evento.

Os preços dos pratos variam de R$ 8 a R$ 25. Para os vegetarianos, há diversas opções, como espeto de queijo, batata em molho ou chips, crepe, mandioca, polenta e milho verde.

Ao todo, 17 estandes de comidas participarão da quermesse, que será realizada dentro do salão de eventos da paróquia e também na rua, que é coberta e equipada com mesas e cadeiras. O espaço pode acomodar até 2,3 mil visitantes sentados, proporcionando conforto e praticidade para todos.

Segundo um dos coordenadores da festa, Carlos Donisete Casagrande, o evento não é apenas uma oportunidade para saborear pratos deliciosos, mas também um momento de confraternização com a comunidade.

