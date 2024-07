Programação variada inclui desde clássicos do pop rock até sertanejo

A dupla Maurício e Mauri se apresenta no sábado, dia 13 de julho - Foto: Divulgação

A espera acabou para os amantes da boa música em Americana. A 14ª Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus promete agitar as noites de julho com uma programação musical de primeira preparada pelo Grupo Liberal de Comunicação, através das rádios Clube AM 580, Gold 94.7 e Zé FM 76.3.

O evento, que tem início no dia 5 de julho, terá como atração inicial a Banda Projeto Hits. Formado pouco antes da pandemia, o grupo traz em seu repertório o melhor do pop rock, com clássicos dos anos 1960 que prometem animar o público presente.

No dia 6, é a vez da dupla sertaneja Duduca e Dalvan subir ao palco. Com uma trajetória que se iniciou em 1975, Duduca e Dalvan são reconhecidos como ícones da música sertaneja, tendo gravado seu primeiro LP em 1978. Apesar do falecimento de Duduca em 1986, Dalvan continuou a carreira e só anos depois retomou a dupla, agora com Almir Coelho da Silva, que também escreveu o nome artístico de Duduca.

Duduca e Dalvan formam uma das atrações renomadas que compõem a programação artística do evento – Foto: Divulgação

A programação musical continua no dia 12 com o grupo Parada Sertaneja e no dia seguinte com a dupla Mauricio e Mauri, que celebram 30 anos de carreira com um repertório repleto de clássicos do sertanejo, incluindo sucessos dos irmãos deles, a dupla Chitãozinho e Xororó.

No dia 19, o ritmo é de samba com o grupo Samba de Aninha, seguido pela apresentação da dupla Cleiton e Camargo no dia 20. Cleiton e Camargo, este último irmão de Zezé di Camargo e Luciano, são amigos desde jovens e já deixaram sua marca na música sertaneja com sete CDs e um DVD, incluindo sucessos como “Na Hora de Amar” e “Se É Amor Não Sei”.

Cleiton e Camargo estão na programação do dia 20 de julho – Foto: Divulgação

O encerramento da festa, nos dias 26 e 27 de julho, será em grande estilo com a banda Single Pop e a dupla Belmonte e Amaraí, respectivamente. Todos os shows serão realizados no salão de festas da paróquia a partir das 19 horas, prometendo muita animação pelas rádios do Grupo LIBERAL.